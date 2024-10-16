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Hizbullah, İsrail'e Ait Bir İHA'yı Daha Düşürdüğünü İddia Etti

Hizbullah, gün içerisinde ikinci bir İsrail İHA'sını düşürdüğünü açıkladı. Saldırılar ve ölü sayıları artıyor.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 00:03
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 00:03
Hizbullah, İsrail'e Ait Bir İHA'yı Daha Düşürdüğünü İddia Etti

Hizbullah'tan İHA Düşürme Açıklaması

Hizbullah, yaptığı son açıklamada, İsrail ordusuna ait bir Hermes 450 tipi insansız hava aracının daha başarıyla düşürüldüğünü duyurdu. Bu durum, aynı gün içinde gerçekleşen ikinci olayı işaret ediyor.

Direniş ve Koruma Amaçlı Eylemler

Açıklamada, düşürülen İHA'ların, Gazze Şeridindeki direnişi destekleme ve Filistin halkına yardım etme amacı taşıdığı ifade edildi. Aynı zamanda, Lübnan halkı ve topraklarının korunması adına da önemli bir adım olduğu vurgulandı.

İsrail’in Saldırıları ve Civardaki Can Kaybı

Hizbullah, daha önce yaptığı bir açıklamada, İsrail ordusu tarafından gerçekleştirilen hava saldırılarında birçok yerin hedef alındığını bildirdi. Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023 tarihinde başlayan çatışmalar sonucunda şu ana kadar 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplamda 2 bin 309 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca, 10 bin 782 kişi de yaralandı.

İnsan Göçü ve Sonuçları

İsrail’in bombardımanları nedeniyle, Lübnan’da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor. Ülkenin güney kesimlerinden Beyrut ve çevresine göç sürerken, Lübnan hükümeti yerinden edilenlerin 430 bininin Suriye'ye geçtiğini açıkladı.

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