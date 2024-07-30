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Hizbullah, İsrail'e Katyuşa Roketiyle Cevap Verdi

Hizbullah, İsrail ordusunun Lübnan’a yönelik saldırısına katyuşa roketiyle karşılık verdi.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 15:45
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 15:45
Hizbullah, İsrail'e Katyuşa Roketiyle Cevap Verdi

Hizbullah'tan Cevap Gecikmedi

Hizbullah Hareketi, dün akşam saatlerinde İsrail ordusuna ait bir taburu katyuşa roketiyle hedef aldığını açıkladı. Hareket, bu eylemin, İsrail'in Lübnan'ın güneyine gerçekleştirilen hava saldırısına bir misilleme olduğunu belirtti.

Resmi Açıklama ve Hedef Alınan Bölge

Hizbullah, açıklamalarını doğrulamak amacıyla resmi Telegram hesabından bilgi verdi. Yapılan açıklamada, özellikle Sahel Taburu'na atıfta bulunarak, Beyt Hilal kışlasında bulunan karargahlarına tam isabetle roket atışı gerçekleştirildiği bildirildi.

Söz konusu saldırının ardından, bölgedeki gerilimin artması ve sivil yaralanmaların gündeme gelmesi bekleniyor.

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