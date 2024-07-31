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Hizbullah, İsrail'in Hava Saldırısında Üst Düzey Komutanını Kaybetti

Hizbullah, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında komutan Fuad Şükür'ün hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 20:29
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 20:29
Hizbullah, İsrail'in Hava Saldırısında Üst Düzey Komutanını Kaybetti

Hizbullah'tan Açıklama Geldi

İsrail ordusu, başkent Beyrut’a düzenlediği hava saldırısında önemli bir hedef belirledi. Bu saldırıda Hizbullah’ın etkili komutanlarından biri olan Fuad Şükür'ün yaşamını yitirdiği doğrulandı.

Yaşanan Olayın Detayları

Olay, bölgedeki gerilimlerin arttığı bir dönemde gerçekleşti. Hizbullah, yaptığı açıklamada, üzerindeki baskılara karşı direnişine devam edeceğini ifade etti.

Gelişmelerin İzlenmesi Bekleniyor

Bu olayın ardından, uluslararası toplumdan tepkiler gelmesi bekleniyor. Kriz daha da derinleşebilir, bu nedenle gelişmeleri takip etmek önem taşıyor.

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