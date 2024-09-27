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Hizbullah, İsrail'in Kuzeyine Füzeli Saldırılar Düzenliyor

Hizbullah, İsrail'in kuzey şehirlerine füzeli saldırılar gerçekleştirdi. Çatışmaların sivillere etkileri artıyor.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 11:31
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 11:31
Hizbullah, İsrail'in Kuzeyine Füzeli Saldırılar Düzenliyor

Hizbullah'tan İsrail'e Füzeli Saldırılar

Hizbullah, İsrail'in kuzey bölgelerine yönelik bir dizi füzeli saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, ilk kez "Fadi 1" isimli füzeler kullanılarak Kiryat Ata yerleşimi hedef alındı.

Tiberya da Hedef Alındı

Açıklamada, İsrail'in kuzeyinde bulunan Tiberya kentinin de çok sayıda füze ile saldırıya uğradığı kaydedildi. İsrail ordusu, Lübnan'dan gelen 4 insansız hava aracına karşı müdahalede bulunduğunu bildirdi.

Yaralar Açıkta Kalıyor

İsrail acil yardım servisi, yapılan saldırılar sonucu kuzeyde bir kişinin yaralandığını ve tedavi için Nahariye'ye kaldırıldığını aktardı. Yapılan değerlendirmelere göre, Lübnan'dan fırlatılan 10 füzenin bir kısmı engellenirken, bazıları da açık alanlara düşmüştür.

Felaket Sırasında Hayatını Kaybedenler

İsrail ordusu, 8 Ekim’den bu yana Hizbullah ile çatışmalara devam etmekte. Bu süreçte, Lübnan’ın güneyine, Bekaa ve Baalbek bölgelerine birçok hava saldırısı düzenlendi. Lübnan makamlarının verilerine göre, bu bombardımanlar sonucunda 748 kişi hayatını kaybetmiş, 150 binden fazla kişi yerinden olmuştur.

Siviller Göç Ediyor

Hizbullah da, İsrail’in bombardımanlarına karşı füzelere başvurarak karşılık vermekte. İki taraf arasındaki bu yoğun çatışmalar, özellikle İsrail ordusunun üslerine yönelik oluyor. Ancak, henüz büyük bir yapısal hasar rapor edilmedi.

Ayrıca, Güney Lübnan'dan başkent Beyrut ve kuzeye doğru büyük bir göç dalgası yaşanırken, bazı sivillerin de Suriye’ye kaçtığı bildirilmektedir.

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