Hizbullah, Lübnan'ın Güneyinde İsrail Tanklarına Saldırdı

Hizbullah'ın Saldırısı

Hizbullah, Lübnan’ın güney bölgelerinde gerçekleştirdiği askeri eylemlerde, 3 İsrail tankını güdümlü füzelerle vurarak önemli bir başarı elde ettiğini duyurdu.

Tankların Vurulması

Lübnan güneyindeki Ayta eş-Şaab kasabasında konuşlu Merkava model tankların hedef alındığı ve tankların alev aldığı belirtilerek, bu saldırıda içerisindeki askerlerin öldüğü ve yaralandığı ifade edildi. Ancak, kesin zayiat sayılarına ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.

Diğer Hedefler

Ayrıca, Hizbullah unsurlarının işgal altında bulunan Şeba Çiftlikleri ve Kefr Şuba Tepeleri'nde de İsrail askerlerine yönelik füze salvosu düzenlendiği bilgisi paylaşıldı. Bunun yanı sıra Nebatiye iline bağlı Merkaba kasabası, sınır bölgesindeki Hillet Verde noktası ve El-Manara yerleşiminde de İsrail güçlerine top atışları yapıldığı aktarıldı.