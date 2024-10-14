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Hizbullah'tan BBC'ye Protesto Çağrısı

Hizbullah, BBC'yi Lübnan yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle protesto etmeye ve yasal tedbirler almaya çağırdı.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 14:27
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 14:27
Hizbullah'tan BBC'ye Protesto Çağrısı

Hizbullah'tan BBC'ye Yasal Tedbir Çağrısı

Lübnan siyasi partisi Hizbullah, BBC'yi protesto etmek ve yasal tedbir başvurusu yapmak amacıyla Lübnan Enformasyon Bakanlığı, Ulusal Medya Konseyi ve diğer ilgili kurumlara çağrıda bulundu. Bu durum, BBC ekibinin İsrail ordusuyla birlikte Lübnan'ın güneyine girmesinin ardından gündeme geldi.

İhlal Suçlamaları ve Tepkiler

Hizbullah'ın Medya İlişkileri Ofisi'nden yapılan açıklamada, BBC'nin yalnızca haber paylaşmakla kalmayıp, ayrıca "kör bir şekilde katillerin ve suçluların yanında durarak" Filistin ve Lübnan halkına karşı siyonist yaklaşımını meşrulaştırdığı belirtildi.

Bu açıklamanın ardından, ilgili kurumların BBC ve Lübnan'daki muhabirlerine karşı gerekli yasal adımları atmaları talep edilmiştir. Ayrıca, dünya genelindeki gazeteci sendikaları, editörler ve bağımsız medya kuruluşlarının da bu durumla ilgili duruş sergilemeleri gerektiği ifade edildi.

Gündemdeki Gelişmeler

Hizbullah'ın bu çağrısı, Lübnan'daki medya ve hukuk ortamında önemli bir tartışmanın fitilini ateşlemiş durumda. Gözler, olası yasal işlemlerin nasıl şekilleneceği ve medya kuruluşlarının bu duruma nasıl tepki vereceği üzerinde yoğunlaşıyor.

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