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Hizbullah'tan İsrail'e Füzeli Tepki: 17 Noktaya Saldırı Düzenlendi

Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki gasbedilen topraklar ve askeri üsleri hedef alarak 17 noktayı füzelerle vurdu.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 03:23
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 03:23
Hizbullah'tan İsrail'e Füzeli Tepki: 17 Noktaya Saldırı Düzenlendi

Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki gasbedilmiş Filistin topraklarını ve bir askeri üssü füzeler ile insansız hava araçları (İHA) ile hedef aldığını duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in kuzeyi ile Lübnan'ın güneyinde İsrail askerlerinin bulunduğu 17 noktaya saldırı düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, İsrail ordusuna ait 3 tankın imha edildiği ve saldırılarda ölü ve yaralıların olduğu ifade edildi.

İsrail ordusu, saldırıya dair henüz herhangi bir açıklamada bulunmadı. Saldırıların hedef aldığı bölgeler arasında Şeraga Askeri Üssü de bulunuyor.

Saldırıların Ardında Yatan Sebep

İsrail, 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana Hizbullah ile sürdürülen çatışmalar ve 23 Eylül'den itibaren Lübnan'ın güneyine düzenlenen hava saldırıları nedeniyle büyük kayıplar vermeye devam ediyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, bu süreçte 926’sı kadın ve çocuk, 220’si sağlık çalışanı olmak üzere toplam 3 bin 670 kişi hayatını kaybetti; 15 bin 413 kişi ise yaralandı.

Gözaltı ve Göç Hareketleri

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de İsrail ordusunun Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybetmişti. Hızla karşılık veren Hizbullah, İsrail'in ordu üslerine yönelik füzeli saldırılar yapmaya devam ediyor. Bu saldırılarda büyük hasarlar bildirilmiyor.

Kentlerin güney kesimlerinden Beyrut ve kuzeye doğru oluşan göç dalgası hız kesmeden devam ediyor. Lübnan hükümeti, ülke genelinde İsrail saldırıları nedeniyle 1,9 milyon insanın yerinden edildiğini açıklarken, bu kişilerin 624 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiği belirtildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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