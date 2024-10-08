Hizbullah'tan İsrail'e Roket Saldırıları: Lübnan'daki Durum Gelişiyor

Hizbullah, İsrail'in Askeri Tesislerini Hedef Aldı

Hizbullah, İsrail'in kuzeyinde bulunan askeri tesislere ve askerlerin yoğun bulunduğu bölgelere roket atışları gerçekleştirdiğini açıkladı.

Roket Saldırıları Ayrıntılı Olarak Açıklandı

Örgüt, sosyal medya platformu Telegram üzerinden yaptığı paylaşımda, El-Merc bölgesinde İsrail askerlerinin toplandığı alana yönelik roket saldırısının gerçekleştirildiğini bildirdi.

Ayrıca, Dişun beldesinde Israil ordusuna ait topçu mevzisinin ve Delton kasabasındaki diğer bir topçu mevzisinin de hedef alındığı duyuruldu.

Destek ve Yanıt Mesajı

Açıklamada, saldırıların "Gazze Şeridi'ndeki kararlı Filistin halkını desteklemek, Lübnan'ı ve halkını savunmak ve İsrail'in barbar işgallerine yanıt vermek amacıyla" gerçekleştirildiği belirtildi.

İsrail ile Hizbullah Arasındaki Tırmanış

8 Ekim 2023 tarihinden bu yana Hizbullah ile İsrail arasında devam eden çatışmalar sonucu, Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ölenlerin sayısı 2,083 kişiye ulaştı. Bu rakam içinde 104 çocuk ve 194 kadın yer alıyor.

Hava Saldırıları ve Çatışmalara Devam

İsrail ordusu, 23 Eylül'den itibaren Lübnan'ın güneyindeki kentler ile Beka ve Baalbek bölgelerine birçok hava saldırısı düzenledi. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de düzenlenen bir hava saldırısında öldürüldü. Bu süre zarfında Hizbullah, İsrail'e roket ve füzelerle karşılık vermeye devam etti.

İç Göç ve İnsan Kaybı Durumu

İsrail bombardımanları sonucu yerinden olan yüz binlerce insanın ülke içinde göç ettiği belirtiliyor. Göç dalgası özellikle Beyrut ve güney kesimlerden kuzeye doğru sürüyor, ayrıca on binlerce insanın Suriye'ye de göç ettiği aktarılıyor.