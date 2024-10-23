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Hizbullah'tan Tel Aviv'e Füze Saldırısı

Hizbullah, Tel Aviv'deki askeri üssü hedef alarak füze saldırısında bulundu.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 10:34
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 10:34
Hizbullah'tan Tel Aviv'e Füze Saldırısı

Hizbullah'ın Tel Aviv'e Düzenlediği Saldırı

Hizbullah, İsrail’in başkenti Tel Aviv’e füze saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı. Yapılan resmi yazılı açıklamada, Tel Aviv çevresindeki İsrail Askeri İstihbarat Birimi 8200’e bağlı Glilot Üssü’nün hedef alındığı bildirildi.

Saldırının Nedeni

Açıklamada, bu saldırının "Gazze Şeridi'nde bulunan kararlı Filistin halkına ve onurlu direnişine destek vermek, Lübnan’ı ve halkını korumak, İsrail’in gerçekleştirdiği saldırılar ve katliamlara yanıt vermek" amacıyla yapıldığı ifade edildi.

İsrail Ordusundan Yanıt

İsrail ordusu, Lübnan'dan atılan iki füzeye karşılık verildiğini belirtti. Saldırıdan dolayı ülkede orta ve kuzey bölgelerde sirenlerin çaldığı kaydedildi. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, son 24 saat içinde yaklaşık 70 Hizbullah üyesinin karadan ve havadan gerçekleştirilen saldırılarda öldüğünü öne sürdü.

Zarar Gören Alanlar

Adraee, saldırılar sırasında Hizbullah'ın yeraltı altyapısının, roket rampalarının, tanksavar füzelerinin, havan toplarının, mühimmatın ve diğer askeri ekipmanların bulunduğu depoların imha edildiğinin altını çizdi. Ayrıca, İsrail basınına göre, füze saldırıları sonrası Herzliya bölgesinde bir kadın şarapnel parçaları nedeniyle hafif yaralandı. Park halindeki bazı araçlar da zarar gördü.

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