Hizbullah Üst Düzey Komutanını Kaybetti

Hizbullah, Üst Düzey Komutanı Fuad Şükür'ün Ölümünü Açıkladı

Hizbullah Hareketi, İsrail ordusunun Beyrut'a gerçekleştirdiği hava saldırısı sonucunda, üst düzey komutanı Fuad Şükür'ün hayatını kaybettiğini doğruladı. Bu bilgiyi, Hizbullah'ın resmi Telegram hesabından yaptığı bir açıklama ile kamuoyuna duyurdu.

Saldırı ve Sonrası

Açıklamada, Seyid Muhsin kod adını kullanan Şükür'ün, İsrail’in saldırısı sırasında binada bulunurken öldüğü bilgisi yer aldı. Hizbullah, daha önce yaptığı açıklamada, komutanın enkaz altında olduğunu ve kendisine ulaşılamadığını bildirmişti.

İsrail'in Suikast İddiaları

İsrail ordusu, Beyrut’a düzenlediği hava saldırısında Şükür’ü hedef aldığını açıklayarak, bu suikastin Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın “sağ koluna” yönelik olduğuna dair iddialarda bulundu. Aynı zamanda, Şükür’ün 8 Ekim 2023’ten bu yana İsrail’e karşı saldırıları yönettiği ve 27 Temmuz’daki Mecdel Şems saldırısının sorumlusunun kendisi olduğu açıklandı.

Daha Önceki Rolü

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Şükür birkaç yıl önce Hizbullah'ın "hassas füze projesi" komutanı olarak atanmıştı. Ayrıca, 1983 yılında Beyrut'taki ABD Deniz Piyadeleri kışlasının bombalanmasında rolü olduğu iddiası ile Washington, onun için ödül koymuştu.