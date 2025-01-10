Hizmet-İş Sendikası'ndan Yunusemre Belediyesi'ne Sert Tepki

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Halil Özdemir, Yunusemre Belediyesinde devam eden toplu iş sözleşmesi sürecine yönelik sendikal hakların zayıflatılmaya çalışıldığını belirterek tepki gösterdi.

Yapmış olduğu yazılı açıklamada Özdemir, Yunusemre Belediyesinin yeni bir şirket kurarak sendikal haklarını zayıflatmaya çalıştığını ileri sürdü. Özdemir, Belediye Başkanı Musa Semih Balaban'ın "Organizasyon AŞ" adında yeni bir şirket kurarak işçilere daha iyi şartlar sunma hedefini açıklamasının aslında hukuksuzlukları gizleme çabası olduğunu savundu.

Sendikal Hakların Gözetilmesi Gerekiyor

Yunusemre Belediyesine çağrıda bulunan Özdemir, "Sendikal haklarımızı hedef alan her türlü müdahaleyi sonlandırın. Emeğe ve emekçiye değer veren bir yönetim anlayışı benimseyin," dedi. Ayrıca, sendikal mücadelelerini baltalamaya yönelik girişimlere karşı asla sessiz kalmayacaklarını vurguladı.

Özdemir, ayrıca belediye işçilerinin başka bir sendikaya üye yapılmaya çalışıldığını dile getirerek, bunun iş yerinde huzursuzluğu artıracağını ifade etti. Sendika üyelerinin haklarını savunmak için mücadeleye devam edeceklerinin altını çizdi.