Hizmet-İş Sendikası'ndan Yunusemre Belediyesi'ne Sert Tepki

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Halil Özdemir, Yunusemre Belediyesi'nin sendikal hakları zayıflatma girişimlerine karşı durduklarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 13:46
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 13:46
Hizmet-İş Sendikası'ndan Yunusemre Belediyesi'ne Sert Tepki

Hizmet-İş Sendikası'ndan Yunusemre Belediyesi'ne Sert Tepki

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Halil Özdemir, Yunusemre Belediyesinde devam eden toplu iş sözleşmesi sürecine yönelik sendikal hakların zayıflatılmaya çalışıldığını belirterek tepki gösterdi.

Yapmış olduğu yazılı açıklamada Özdemir, Yunusemre Belediyesinin yeni bir şirket kurarak sendikal haklarını zayıflatmaya çalıştığını ileri sürdü. Özdemir, Belediye Başkanı Musa Semih Balaban'ın "Organizasyon AŞ" adında yeni bir şirket kurarak işçilere daha iyi şartlar sunma hedefini açıklamasının aslında hukuksuzlukları gizleme çabası olduğunu savundu.

Sendikal Hakların Gözetilmesi Gerekiyor

Yunusemre Belediyesine çağrıda bulunan Özdemir, "Sendikal haklarımızı hedef alan her türlü müdahaleyi sonlandırın. Emeğe ve emekçiye değer veren bir yönetim anlayışı benimseyin," dedi. Ayrıca, sendikal mücadelelerini baltalamaya yönelik girişimlere karşı asla sessiz kalmayacaklarını vurguladı.

Özdemir, ayrıca belediye işçilerinin başka bir sendikaya üye yapılmaya çalışıldığını dile getirerek, bunun iş yerinde huzursuzluğu artıracağını ifade etti. Sendika üyelerinin haklarını savunmak için mücadeleye devam edeceklerinin altını çizdi.

İLGİLİ HABERLER

Çalışanın Yemek Parasından Prim Kesintisi: SGK'dan Yeni Karar

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tokat'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı
2
Rize'deki PTT Çalışanlarının Ölümü, Ardahan ve Erzincan'da Protesto Edildi
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet Türkiye'nin Kazanımlarını Takdir Etmiyor
4
Erzurum'da Müstakil Evde Patlama: 4 Yaralı
5
Kahramanmaraş Deprem Davasında Yargılamalar Devam Ediyor: Ebrar Sitesi F Blok'ta 96 Ölüm
6
Savaş Bölgelerinde Hayatlarını Risque Eden Gazeteciler: Fedakarlığın Hikayesi
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Halep Kalesi'nde Ay Yıldızlı Sancak Neden CHP'yi Rahatsız Ediyor?'

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

Vakıf Katılım Bankası'ndan Rekor Yüzde 15 Maaş Artışı

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı

Çalışanın Yemek Parasından Prim Kesintisi: SGK'dan Yeni Karar