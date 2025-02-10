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Hizmet-İş Sendikasından Diyarbakır Annelerine Destek Ziyareti

Hizmet-İş Sendikası, Diyarbakır annelerine destek ziyaretinde bulundu. Anneler, evlatlarına kavuşmak için mücadelelerine devam ediyor.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 19:49
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 19:53
Hizmet-İş Sendikasından Diyarbakır Annelerine Destek Ziyareti

Hizmet-İş Sendikasından Diyarbakır Annelerine Destek Ziyareti

Hizmet-İş Sendikası Genel Merkez Kadın Komite Başkanı Hatice Ayhan, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek ziyaretinde bulundu.

Annelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1988'inci gününde devam etmekte. Ayhan, HAK-İŞ Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Aküzüm ve Hizmet-İş Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman ile birlikte, Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

Ellerinde çocuklarının fotoğraflarıyla bekleyişlerini sürdüren annelerle görüşen Ayhan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, annelere her zaman destek vereceklerini vurguladı. Ayhan, "Çadır, bir duruş, bir direniştir. Diyarbakır annelerinin duruşu dünyaya örnek bir direniştir, bu direnişte onların yanındayız." dedi.

10 Şubat 2021'de Gara'da şehit edilen 13 kişinin ailelerine de başsağlığı dileyen Ayhan, HAK-İŞ ve Hizmet-İş ailesi olarak her zaman Diyarbakır annelerinin yanında olduklarının altını çizdi.

Anneler, terör örgütü PKK'nın şehitlerini andı

Oturma eylemi sayesinde evladına kavuşan anne Ayşegül Biçer, aileler adına yaptığı açıklamada, Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 kişiyi rahmetle andıklarını belirtti. Biçer, "Diyarbakır'da eylem yapan anne ve babalar olarak mücadelemizden geri adım atmadık. Buradayız, dimdik ayaktayız. Hain, taşeron terör örgütüne karşı mücadelemizi sürdürmekte kararlıyız." dedi.

Hizmet-İş Sendikası Genel Merkez Kadın Komite Başkanı Hatice Ayhan (sağda), dağa kaçırılan...

Hizmet-İş Sendikası Genel Merkez Kadın Komite Başkanı Hatice Ayhan (sağda), dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek ziyaretinde bulundu.

Hizmet-İş Sendikası Genel Merkez Kadın Komite Başkanı Hatice Ayhan (sağda), dağa kaçırılan...

Hizmet-İş Sendikası Genel Merkez Kadın Komite Başkanı Hatice Ayhan (sağda), dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek ziyaretinde bulundu.

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