Hocent'te Uluslararası Nevruz Bayramı Coşkusu

Uluslararası Nevruz Bayramı Hocent'te Kutlandı

Tacikistan'ın ikinci büyük şehri Hocent, bu yıl Uluslararası Nevruz Bayramı kapsamında büyük bir şenliğe ev sahipliği yaptı. Şenlik, Hocent'teki açık hava stadyumunda gerçekleştirildi ve etkinliğe katılan pek çok önemli isimle dünya genelinden ziyaretçileri bir araya getirdi.

Önemli İsimler Etkinlikte Yer Aldı

Şenlikte Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şefket Mirziyoyev katılım göstererek etkinliği taçlandırdı. Bunun yanı sıra, Tacikistan, Kırgızistan ve Özbekistan devlet televizyonları da şenlikleri naklen yayınladı.

Folklor Gösterileri ve Havai Fişek Şovu

Etkinlikte, üç ülkeden folklor ekipleri ve sanatçılar sahne aldı. Şenliklerin sona ermesiyle birlikte, heyecan dolu bir havai fişek gösterisi ve dron ışık gösterisi düzenlendi. Bu gösteride, üç ülkenin haritası, bayrağı ve liderlerinin portreleri gökyüzüne yansıtıldı.

Cumhurbaşkanlarından Anlamlı Mesajlar

Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman, konuk ülke liderlerine yönelik yaptığı konuşmada, kadim şehir Hocent'i ziyaret etmiş olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Uluslararası Nevruz Bayramı dolayısıyla sizleri içtenlikle kutluyorum," ifadelerini kullandı. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ise, bu ülkelerin yalnızca coğrafi olarak değil, tarih ve manevi gelenekler bakımından da sıkı bağlara sahip olduğunu vurguladı.

Kale Ziyareti ve Geleneksel Kutlamalar

Nevruz şenlikleri öncesinde, Cumhurbaşkanları ve beraberindeki heyet, şehir merkezindeki ırmak kıyısında yer alan Hocent Kalesi'ni ziyaret etti. Kalenin girişi, üç ülkenin bayrakları ve dostluğu simgeleyen sloganlarla süslendi.

Ulusal kıyafetler giymiş genç kızlar, kalenin kapılarında konukları karşılayarak, Tacikçe, Özbekçe ve Kırgızca dillerinde selam verdiler. Ayrıca, Cumhurbaşkanları burada Nevruz Bayramı'na özgü hazırlanan sümölök pişirme kazanını da karıştırarak, baharın coşkusunu birlikte paylaştılar. Ziyaretin ardından, Tacik halkının tarihine dair izler taşıyan müzeyi de gezdiler.

Tacikistan'ın ikinci büyük şehri Hocent'te, Uluslararası Nevruz Bayramı kapsamında şenlik düzenlendi. Nevruz şenlikleri öncesinde Tacikistan, Kırgızistan ve Özbekistan Cumhurbaşkanları ile beraberindeki heyet üyeleri, şehir merkezindeki ırmağın yanında bulunan Hocent Kalesi'ni ziyaret etti.

Tacikistan'ın ikinci büyük şehri Hocent'te, Uluslararası Nevruz Bayramı kapsamında şenlik düzenlendi. Nevruz şenlikleri öncesinde Tacikistan, Kırgızistan ve Özbekistan Cumhurbaşkanları ile beraberindeki heyet üyeleri, şehir merkezindeki ırmağın yanında bulunan Hocent Kalesi'ni ziyaret etti.