Hollanda Başbakanı Schoof'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Taziye Telefonu

Hollanda Başbakanı Schoof'tan Erdoğan'a Taziye İletişimi

Hollanda'nın Başbakanı Dick Schoof, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi TUSAŞ’ın Ankara'nın Kahramankazan bölgesindeki tesisine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye telefonuyla başsağlığı dileklerini iletti.

TAZİYE TELEFONU

Görüşme sırasında, Schoof, TUSAŞ’ın Kahramankazan yerleşkesine yapılan saldırının ardından duyduğu üzüntüyü ifade ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a başsağlığı diledi. Bu olağanüstü olay karşısında uluslararası dayanışmanın önemine vurgu yapan Schoof, teröre karşı birlik olmanın gerekliliğini bir kez daha hatırlattı.