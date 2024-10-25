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Hollanda Başbakanı Schoof'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Taziye Telefonu

Hollanda Başbakanı Schoof, TUSAŞ'a yapılan terör saldırısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye telefonuyla başsağlığı diledi.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 14:41
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 14:41
Hollanda Başbakanı Schoof'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Taziye Telefonu

Hollanda Başbakanı Schoof'tan Erdoğan'a Taziye İletişimi

Hollanda'nın Başbakanı Dick Schoof, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi TUSAŞ’ın Ankara'nın Kahramankazan bölgesindeki tesisine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye telefonuyla başsağlığı dileklerini iletti.

TAZİYE TELEFONU

Görüşme sırasında, Schoof, TUSAŞ’ın Kahramankazan yerleşkesine yapılan saldırının ardından duyduğu üzüntüyü ifade ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a başsağlığı diledi. Bu olağanüstü olay karşısında uluslararası dayanışmanın önemine vurgu yapan Schoof, teröre karşı birlik olmanın gerekliliğini bir kez daha hatırlattı.

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