Hollanda'da 20 Tren İstasyonunda Filistin'e Destek Oturma Eylemleri

Utrecht, Amsterdam ve Rotterdam başta olmak üzere Hollanda'da 20 tren istasyonunda Filistin'e destek için eş zamanlı oturma eylemleri düzenlendi.

Yayın Tarihi: 07.10.2025 23:02
Güncelleme Tarihi: 07.10.2025 23:02
Utrecht merkezli protestolarda hükümete tepki ve uluslararası hukuka vurgu

Utrecht, Amsterdam ve Rotterdam başta olmak üzere farklı kentlerde toplam 20 tren istasyonunda Filistin'e destek amacıyla eş zamanlı oturma eylemleri düzenlendi.

Eylemler, İsrail'in Gazze'deki soykırımının ikinci yılı dolayısıyla işgal altındaki topraklarda yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek için yapıldı. Göstericiler, İsrail'e destek verdiği gerekçesiyle Hollanda hükümetine tepki gösterdi.

Merkez niteliğindeki Utrecht tren istasyonunda toplanan göstericiler Filistin bayrakları taşıdı ve konuşmalarda soykırımın iki yıldır devam ettiğine ve uluslararası hukukun işlemediğine vurgu yapıldı.

Ellerinde "Soykırımı durdur", "Şimdi adalet", "Özgür Filistin" ve "Gazze'yi öldürmeyi durdur" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, "Nehirden denize kadar, Filistin özgür olacak", "Soykırımı durdur" ve "Gazze sen sakın ağlama, seni her zaman koruyacağız" sloganları attı.

Göstericiler, oturma eyleminin ardından şehir merkezinde ve Hoog Catharijn AVM'sinin içinde yürüyüş yaptıktan sonra eylemi sonlandırdı.

Utrecht dahil çeşitli şehirlerdeki 20 tren istasyonunda eş zamanlı oturma eylemleri gerçekleştirildi.

