DOLAR
40,79 0%
EURO
47,75 0%
ALTIN
4.383,34 0,02%
BITCOIN
4.799.621,13 -0,33%

Hollanda'da 73 Protestan Kilisesi: İsrail'e Silah Sevkiyatının Durdurulması ve Filistin'in Tanınması Talebi

73 Protestan kilisesi Hollanda hükümetine İsrail'e silah sevkiyatını durdurma ve Filistin devletini tanıma çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 16.08.2025 15:38
Güncelleme Tarihi: 16.08.2025 15:38
Hollanda'da 73 Protestan Kilisesi: İsrail'e Silah Sevkiyatının Durdurulması ve Filistin'in Tanınması Talebi

Hollanda'da 73 Protestan kilisesi İsrail'e silah sevkiyatının durdurulmasını ve Filistin'in tanınmasını talep etti

Trouw'da yayımlanan çağrı metni

Trouw gazetesinde dün yayımlanan çağrı metninde, metne 73 Protestan kilisesi yönetimi imza attı. İmzacıların arasında farklı Protestan grupların yanı sıra Hollanda Ulusal Mennonitler Birliği de yer aldı.

Metinde Hollanda hükümetinden, İsrail'e silah sevkiyatını durdurması ve Filistin devletini tanıması istendi.

Kiliselerin talepleri ve gerekçeleri

Kilise yönetimleri, Hollanda'daki geçici hükümetten İsrail hükümetine baskı yapmasını, "mümkün olan en güçlü vurguyla" ateşkes sağlanması, Gazze halkına insani yardım ulaştırılması, Batı Şeria'daki şiddetin durdurulması ve esirlerin karşılıklı serbest bırakılması taleplerini iletti.

Girişimi başlatan Carolien Gijsbers metinde, "uzun süredir Gazze'deki durumdan endişe duyduğu ve İsrail'in Gazzelileri açlığa mahkum etmesinin bardağı taşıran damla olduğu" ifadelerini kullandı.

Gijsbers ayrıca, Filistin devletinin tanınması meselesinin çağrı metnindeki en zor nokta olduğunu belirterek, "Filistin devletinin Hollanda tarafından tanınmasının politik değil insani bir mesele ve Filistin halkının güvenli yaşamı için bağımsız devletin vazgeçilmez bir ön koşul olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

Çağrı, Hollanda kamuoyunda ve siyasetinde tartışma yaratması beklenen önemli bir çağrı olarak öne çıkıyor.

İLGİLİ HABERLER

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Yumaklı: Karamürsel yangını kontrol altına alındı
2
Kassam Tugayları: Han Yunus'ta İsrail komuta noktasına havan saldırısı
3
Gaziantep'te Biçerdöver ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
4
Ziraat Bankası'ndan Fatura Desteği ile 600 TL Kazanın!
5
Gazzeli Gazeteci Merve Müsellem ve Kardeşlerinin Kafatasları 40 Gün Sonra Bulundu
6
Güney Afrika 'Ulusal Diyalog' Sürecini Başlattı: İşsizlik ve Eşitsizlikle Mücadele
7
Bakan Yardımcıları Sağlam ve Alpay Elazığ'da Temaslarda Bulundu

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar