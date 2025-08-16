Hollanda'da 73 Protestan Kilisesi: İsrail'e Silah Sevkiyatının Durdurulması ve Filistin'in Tanınması Talebi

Hollanda'da 73 Protestan kilisesi İsrail'e silah sevkiyatının durdurulmasını ve Filistin'in tanınmasını talep etti

Trouw'da yayımlanan çağrı metni

Trouw gazetesinde dün yayımlanan çağrı metninde, metne 73 Protestan kilisesi yönetimi imza attı. İmzacıların arasında farklı Protestan grupların yanı sıra Hollanda Ulusal Mennonitler Birliği de yer aldı.

Metinde Hollanda hükümetinden, İsrail'e silah sevkiyatını durdurması ve Filistin devletini tanıması istendi.

Kiliselerin talepleri ve gerekçeleri

Kilise yönetimleri, Hollanda'daki geçici hükümetten İsrail hükümetine baskı yapmasını, "mümkün olan en güçlü vurguyla" ateşkes sağlanması, Gazze halkına insani yardım ulaştırılması, Batı Şeria'daki şiddetin durdurulması ve esirlerin karşılıklı serbest bırakılması taleplerini iletti.

Girişimi başlatan Carolien Gijsbers metinde, "uzun süredir Gazze'deki durumdan endişe duyduğu ve İsrail'in Gazzelileri açlığa mahkum etmesinin bardağı taşıran damla olduğu" ifadelerini kullandı.

Gijsbers ayrıca, Filistin devletinin tanınması meselesinin çağrı metnindeki en zor nokta olduğunu belirterek, "Filistin devletinin Hollanda tarafından tanınmasının politik değil insani bir mesele ve Filistin halkının güvenli yaşamı için bağımsız devletin vazgeçilmez bir ön koşul olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

Çağrı, Hollanda kamuoyunda ve siyasetinde tartışma yaratması beklenen önemli bir çağrı olarak öne çıkıyor.