Hollanda'da F-35 Parçaları Taşıyan Geminin Protestosu: İsrail ile İlişkiler Sorgulanıyor

Hollanda’nın Rotterdam kentinde, İsrail’den yola çıkan ve F-35 savaş uçağı parçalarını taşıyan bir geminin Rotterdam Limanı’na yanaşması protesto edildi. Gösteri, Rotterdam Belediye Binası önünde yapıldı ve çoğunluğunu Hollandalıların oluşturduğu çok sayıda kişi katıldı.

Protestocular, Maersk gemisinin limana yanaşmasına karşı çıkarak, "Maersk’in maskesini düşür", "Maersk soykırımdan kazanıyor" ve "Hepimiz Filistinliyiz, Apartheid devleti İsrail ile tüm ilişkileri kes" yazılı pankartlar açtılar. Ayrıca, "Boykot İsrail", "Ellerin kanlı" ve "Gemileri durdur" gibi dövizler taşıyan göstericiler, "Özgür Filistin" sloganları attılar.

Gösterinin neticesinde yapılan konuşmalarda, geçen yıl Hollanda mahkemesinin, İsrail’in Gazze’de uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiği gerekçesiyle bu ülkeye F-35 parçalarının ihracatının durdurulmasına karar verdiği hatırlatıldı. Bununla birlikte, Rotterdam Belediyesi ve liman yetkililerinin bu karara rağmen dolaylı yollarla F-35 savaş uçağı parçalarını taşıyan geminin limana yanaşmasına izin verdikleri belirtildi.

Gemi, İsrail’in silah sanayisine hizmet eden askeri bir lojistik zincirin parçası olduğu vurgulandı. Protestocular, bir süre boyunca belediye binası önündeki yolu ve tramvay raylarını kapattı. Daha sonra şehir merkezinde yürüyüşe geçerek Erasmus Köprüsü’ne giden işlek bir kavşakta oturma eylemi yaparak trafiği engellediler.

Hollanda’nın Rotterdam kentinde, İsrail’den yola çıkan ve F-35 savaş uçağı parçalarını taşıyan bir geminin Rotterdam Limanı’na yanaşmasına karşı protesto gösterisi düzenlendi. Rotterdam Belediye Binası önünde düzenlenen gösteriye, çoğunluğunu Hollandalıların oluşturduğu çok sayıda kişi katıldı. "Maersk’in maskesini düşür", "Maersk soykırımdan kazanıyor" ve "Hepimiz Filistinliyiz, Apartheid devleti İsrail ile tüm ilişkileri kes" yazılı pankart ve "Boykot İsrail", "Ellerin kanlı" ve "Gemileri durdur" dövizleri taşıyan göstericiler, "Özgür Filistin" sloganı attı.

Hollanda’nın Rotterdam kentinde, İsrail’den yola çıkan ve F-35 savaş uçağı parçalarını taşıyan bir geminin Rotterdam Limanı’na yanaşmasına karşı protesto gösterisi düzenlendi. Rotterdam Belediye Binası önünde düzenlenen gösteriye, çoğunluğunu Hollandalıların oluşturduğu çok sayıda kişi katıldı. "Maersk’in maskesini düşür", "Maersk soykırımdan kazanıyor" ve "Hepimiz Filistinliyiz, Apartheid devleti İsrail ile tüm ilişkileri kes" yazılı pankart ve "Boykot İsrail", "Ellerin kanlı" ve "Gemileri durdur" dövizleri taşıyan göstericiler, "Özgür Filistin" sloganı attı.