Hollanda'da Filistin'e Destek Gösterisi

Hollanda'nın Rotterdam kentinde, yüzlerce kişinin katılımıyla Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Kentin Schouwburg Meydanı'nda bir araya gelen kalabalık, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da ateşkesi sabote girişimlerinin önüne geçilmesini istedi.

Protestocuların Sloganları

Göstericiler, "Ateşkes, son değildir" ve "Gazze'deki etnik temizliğe hayır" sloganları atarak, yine İsrail'in ateşkese rağmen Gazze ve Batı Şeria'da soykırıma devam ettiğine dikkat çekti.

Sonrasında yürüyüşe geçen katılımcılar, "İsrail, yalanların kutsal toprağı", "Soykırımı durdur", "Şimdi Adalet" ve "Apartheid İsrail'i boykot et" yazılı dövizlerle, "Filistin'e özgürlük" sloganı eşliğinde bir süre yürüyerek tekrar Schouwburg Meydanı'na döndüler.

Katılımcıların Düşünceleri

Gösteriye katılan Hollandalı Nick J. Swarth, ateşkesin, İsrail'in Filistinliler üzerindeki baskısını değiştirmediğini söyledi. Swarth, "Gazze halkı için ateşkes elbette gereklidir ancak hiçbir şey değişmeyecektir ve bu nedenle Filistinlilerin mücadelesi ve bizim mücadelemiz devam etmelidir" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi devralma planını "saçmalık" olarak nitelendiren Swarth, "Bu adam bir suçlu. Hapsedilmesi lazım. (İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu)'nun da hapsedilmesi lazım" ifadelerini kullandı.

Adını vermek istemeyen Cian da sağlanan ateşkesin mücadelenin sonu olmadığını belirterek, "Filistin halen kurtarılmış değil. Gazze'ye hala abluka uygulanıyor ve Batı Şeria giderek daha fazla sömürgeleştiriliyor. Bu son değil, bu yüzden biz de burada mücadeleye devam ediyoruz" şeklinde konuştu. Cian, "Gazze'deki tüm insanları kovmak etnik temizliktir" diyerek durumu eleştirdi.

Hollanda'nın Rotterdam kentinde yüzlerce kişinin katılımıyla Filistin'e destek gösterisi yapıldı. Kentin Schouwburg Meydanı'nda bir araya gelen yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da ateşkesi sabote girişimlerinin önüne geçilmesini istedi.

Hollanda'nın Rotterdam kentinde yüzlerce kişinin katılımıyla Filistin'e destek gösterisi yapıldı. Kentin Schouwburg Meydanı'nda bir araya gelen yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da ateşkesi sabote girişimlerinin önüne geçilmesini istedi.