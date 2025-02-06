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Hollanda'da Kamu Cihazlarında DeepSeek Yasaklandı

Hollanda, hükümete ait cihazlarda DeepSeek'in kullanımını yasakladı. Yapay zeka uygulaması, casusluk eğilimli bir araç olarak değerlendirildi.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 11:55
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 11:55
Hollanda'da Kamu Cihazlarında DeepSeek Yasaklandı

Hollanda'da Derinlemesine Bir Yasak: DeepSeek Kullanımına Sınırlama

Hollanda Hükümeti, DeepSeek adlı Çinli şirketin yapay zeka uygulamasının, kamuya ait cihazlarda kullanılmasını yasakladı. Kamu Yayın Kuruluşu (NOS) tarafından duyurulan habere göre, Dijitalleşme ve Krallık İlişkilerinden Sorumlu Devlet Bakanı Zsolt Szabo, bu kararı resmi olarak açıkladı.

Yasak Nedenleri

DeepSeek, "casusluk eğilimli bir uygulama" olarak nitelendirilerek, bu yüzden hükümete ait cihazlarda kullanımının yasaklandığı belirtildi. Yasak, merkezi hükümet cihazları için geçerli olup, yerel yönetimlerin benzer kısıtlamaları kendilerinin getirebileceği ifade edildi.

Önceki Uyarılar ve Diğer Ülkeler

Hollanda Kişisel Verileri Koruma Kurumu, geçen hafta DeepSeek'in dikkatli ve temkinli bir şekilde kullanılmasını önermişti. Ayrıca, ABD Donanması, Texas eyaleti, İtalya, Avustralya, Tayvan ve Güney Kore gibi diğer ülkelerin de benzer yasaklar getirdiği biliniyor.

DeepSeek'in Yükselişi

Çin'deki High-Flyer Capital Management fonunun desteklediği DeepSeek, düşük maliyet ve az çip kullanarak geliştirdiği DeepSeek-R1 modelini 20 Ocak tarihinde piyasaya sürdü. Kısa sürede dünya genelinde büyük bir ilgiyle karşılanan bu yapay zeka modeli, ABD merkezli ChatGPT'yi geçerek en çok indirilen yapay zeka uygulaması oldu.

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