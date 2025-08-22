Hollanda'da Veldkamp İstifası: NSC'li Bakanlar Kabineden Çekildi

Caspar Veldkamp'ın istifasının ardından NSC partili diğer bakanlar da kabineden ayrıldı; Eddy van Hijum, koalisyonun engellerini gerekçe gösterdi.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 23:31
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 23:31
Hollanda'da Veldkamp İstifası: NSC'li Bakanlar Kabineden Çekildi

Hollanda'da Veldkamp'ın İstifası ve NSC'li Bakanların Çekilmesi

Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp'ın İsrail'e yaptırımların artırılması talebinin koalisyon ortaklarınca engellenmesi üzerine istifa etmesinin ardından, geçici hükümette görev yapan NSC partili diğer bakanlar da kabineden ayrıldı.

Koalisyonda çekilme kararı

NSC Genel Başkanı ve geçici hükümette Sosyal İşler ve İstihdam Bakanı, Başbakan Yardımcısı Eddy van Hijum, partisinin kabineden çekilme kararını açıklayarak, "Kısacası artık tahammülümüz kalmadı." dedi.

Van Hijum, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanımız Caspar Veldkamp'ın tutumunu takip etme kararı aldık." şeklinde konuştu. Gün boyu devam eden görüşmelerde kritik konularda hareket sağlamaya çalıştıklarını ancak başaramadıklarını belirterek, "Hiçbir ilerleme olmadı. Bunun üzerine Veldkamp kendi kararını verdi." ifadelerini kullandı.

Van Hijum ayrıca Veldkamp'ın İsrail-Filistin konusunda hangi adımların atılması gerektiğine ilişkin deneyimine güvendiklerini vurgulayarak, "Ona çok güveniyoruz. Bugün alan bulamadı ve bu bizim için de devam etmeyi imkansız kılıyor." dedi.

Engelleyen koalisyon ortakları

Van Hijum, hangi koalisyon ortaklarının Veldkamp'a alan vermediği sorusuna, "Diğer iki koalisyon ortağından." yanıtını vererek geçici koalisyondaki VVD ve BBB'yi işaret etti.

Neden: Yerleşim planı ve yaptırımlar

Van Hijum, İsrail'in birçok uluslararası sözleşmeyi ihlal ettiğini belirterek, durumun giderek kötüleştiğini ve hükümetten bu ihlallere karşı gerçek bir tepki beklentisi olmadığını söyledi. Özellikle İsrail'in yeni yerleşim planına karşı "çok net tedbir" alınması gerektiğini vurguladı ve bu planın uluslararası anlaşmalara aykırı olduğunu, iki devletli çözümü uzaklaştırdığını ifade etti.

Van Hijum ayrıca, Avrupa düzeyinde adım atılmasının uzun sürdüğünü; atılmadığında bakanın kendi sorumluluğu gereği hükümet adına adım atması gerektiğini, ancak Veldkamp'ın bunun için yeterli alan bulamadığını belirtti.

NSC'li bakanlar

Geert Wilders'in partisini 3 Haziran'da koalisyondan çekmesinin ardından üç partiyle geçici hükümet görevini sürdüren mevcut kabinede, NSC'li bakanlar şunlar: Caspar Veldkamp, Eddy van Hijum, Judith Uitermark, Eppo Bruins, Danielle Jansen, Hanneke Boerma, Teun Struycken, Tjebbe van Oostenbruggen ve Sandra Palmen-Schlangen.

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da Bu Hafta: Konser, Tiyatro ve Sergi Rehberi
2
Husiler: Ben Gurion Havalimanı'na 'Filistin 2' Balistik Füzeyle Saldırı
3
Ordu'da Rüsumat No: 4 Kahramanlık Destanı Anma Etkinliği
4
Muğla Milas'ta Silahlı Saldırı: 43 Yaşındaki Kadın Öldü
5
Trabzon Çaykara'da Gelin Alma Töreninde Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 2 Yaralı
6
Maxwell: "Epstein'ın müşteri listesi yok" — Adalet Bakanlığı ses kayıtlarını paylaştı
7
Erzincan'da Yolcu Otobüsü Kazası: İkinci Şoför Hayatını Kaybetti, 4 Yaralı

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası