Hollanda'da Yılın En Sıcak Günü Kaydedildi

Hollanda'nın Sıcak Günü

Bugün Hollanda'da, ülke genelinde hava sıcaklıkları 30 derecenin üzerinde seyrederken, Hava Durumu Portalı olarak bilinen Weeronline, "yılın en sıcak" günü yaşandığını duyurdu.

Limburg Bölgesi Rekor Kırdı

Yapılan ölçümlere göre, ülkenin güneyinde bulunan Limburg bölgesinde sıcaklığın 35 dereceye yaklaştığı kaydedildi. Gece sıcaklıklarının da 20 derece civarında olacağı belirtilirken, bu durum "yılın ilk tropikal gecesi" olarak tanımlandı.

Sarı Kod Uyarısı

Hollanda Meteoroloji Enstitüsü (KNMI), gün içerisinde Zeeland, Noord-Brabant ve Limburg bölgelerinde yüksek sıcaklıklar nedeniyle "sarı kod" uyarısı yayınladı. Meteoroloji uzmanları, sıcak havanın yarın da doğu ve güneydoğuda etkisini sürdüreceğini ifade etti.

Halkın Tepkisi

Sıcak hava koşulları dolayısıyla birçok kişi parklar, bahçeler ve kanal kenarlarına akın ederken, ayrıca göllere girerek serinlemenin yollarını aradı. Özellikle Groningen, Utrecht ve Leiden şehirlerinde üniversitelerin tanıtım haftaları sebebiyle, öğrenci yoğunluğunun arttığı gözlendi. Bu nedenle bu şehirlere pek çok çeşme kuruldu.

Klima Sorunu

Hollanda'da yılın genelinde serin hava koşulları nedeniyle evlerde klima ve benzeri serinletme cihazlarının çoğunlukla bulunmadığı belirlendi. Bu durum, halk için sıcak havalarla başa çıkmayı zorlaştırıyor.

Hollanda'da bugün ülke genelinde sıcaklıklar 30 derecenin üstünde seyrederken hava durumu sitesi Weeronline'ın ölçümlerine göre, "yılın en sıcak" günü yaşandı. Sıcaklık sebebiyle birçok kişi park, bahçe ve kanal kenarlarına girerek serinlediği görüldü.

Hollanda'da bugün ülke genelinde sıcaklıklar 30 derecenin üstünde seyrederken hava durumu sitesi Weeronline'ın ölçümlerine göre, "yılın en sıcak" günü yaşandı. Sıcaklık sebebiyle birçok kişi park, bahçe ve kanal kenarlarına girerek serinlediği görüldü.

Hollanda'da bugün ülke genelinde sıcaklıklar 30 derecenin üstünde seyrederken hava durumu sitesi Weeronline'ın ölçümlerine göre, "yılın en sıcak" günü yaşandı. Sıcaklık sebebiyle birçok kişi park, bahçe ve kanal kenarlarına girerek serinlediği görüldü.

Hollanda'da bugün ülke genelinde sıcaklıklar 30 derecenin üstünde seyrederken hava durumu sitesi Weeronline'ın ölçümlerine göre, "yılın en sıcak" günü yaşandı. Sıcaklık sebebiyle birçok kişi park, bahçe ve kanal kenarlarına girerek serinlediği görüldü.

Hollanda'da bugün ülke genelinde sıcaklıklar 30 derecenin üstünde seyrederken hava durumu sitesi Weeronline'ın ölçümlerine göre, "yılın en sıcak" günü yaşandı. Sıcaklık sebebiyle birçok kişi park, bahçe ve kanal kenarlarına girerek serinlediği görüldü.