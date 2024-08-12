Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Hollanda'da Yılın En Sıcak Günü Kaydedildi

Hollanda'da bu gün 35 dereceye ulaşan sıcaklıklar, 'yılın en sıcak' gününü işaret ediyor.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 23:17
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 23:24
Hollanda'da Yılın En Sıcak Günü Kaydedildi

Hollanda'nın Sıcak Günü

Bugün Hollanda'da, ülke genelinde hava sıcaklıkları 30 derecenin üzerinde seyrederken, Hava Durumu Portalı olarak bilinen Weeronline, "yılın en sıcak" günü yaşandığını duyurdu.

Limburg Bölgesi Rekor Kırdı

Yapılan ölçümlere göre, ülkenin güneyinde bulunan Limburg bölgesinde sıcaklığın 35 dereceye yaklaştığı kaydedildi. Gece sıcaklıklarının da 20 derece civarında olacağı belirtilirken, bu durum "yılın ilk tropikal gecesi" olarak tanımlandı.

Sarı Kod Uyarısı

Hollanda Meteoroloji Enstitüsü (KNMI), gün içerisinde Zeeland, Noord-Brabant ve Limburg bölgelerinde yüksek sıcaklıklar nedeniyle "sarı kod" uyarısı yayınladı. Meteoroloji uzmanları, sıcak havanın yarın da doğu ve güneydoğuda etkisini sürdüreceğini ifade etti.

Halkın Tepkisi

Sıcak hava koşulları dolayısıyla birçok kişi parklar, bahçeler ve kanal kenarlarına akın ederken, ayrıca göllere girerek serinlemenin yollarını aradı. Özellikle Groningen, Utrecht ve Leiden şehirlerinde üniversitelerin tanıtım haftaları sebebiyle, öğrenci yoğunluğunun arttığı gözlendi. Bu nedenle bu şehirlere pek çok çeşme kuruldu.

Klima Sorunu

Hollanda'da yılın genelinde serin hava koşulları nedeniyle evlerde klima ve benzeri serinletme cihazlarının çoğunlukla bulunmadığı belirlendi. Bu durum, halk için sıcak havalarla başa çıkmayı zorlaştırıyor.

Hollanda'da bugün ülke genelinde sıcaklıklar 30 derecenin üstünde seyrederken hava durumu sitesi...

Hollanda'da bugün ülke genelinde sıcaklıklar 30 derecenin üstünde seyrederken hava durumu sitesi Weeronline'ın ölçümlerine göre, "yılın en sıcak" günü yaşandı. Sıcaklık sebebiyle birçok kişi park, bahçe ve kanal kenarlarına girerek serinlediği görüldü.

Hollanda'da bugün ülke genelinde sıcaklıklar 30 derecenin üstünde seyrederken hava durumu sitesi...

Hollanda'da bugün ülke genelinde sıcaklıklar 30 derecenin üstünde seyrederken hava durumu sitesi Weeronline'ın ölçümlerine göre, "yılın en sıcak" günü yaşandı. Sıcaklık sebebiyle birçok kişi park, bahçe ve kanal kenarlarına girerek serinlediği görüldü.

Hollanda'da bugün ülke genelinde sıcaklıklar 30 derecenin üstünde seyrederken hava durumu sitesi...

Hollanda'da bugün ülke genelinde sıcaklıklar 30 derecenin üstünde seyrederken hava durumu sitesi Weeronline'ın ölçümlerine göre, "yılın en sıcak" günü yaşandı. Sıcaklık sebebiyle birçok kişi park, bahçe ve kanal kenarlarına girerek serinlediği görüldü.

Hollanda'da bugün ülke genelinde sıcaklıklar 30 derecenin üstünde seyrederken hava durumu sitesi...

Hollanda'da bugün ülke genelinde sıcaklıklar 30 derecenin üstünde seyrederken hava durumu sitesi Weeronline'ın ölçümlerine göre, "yılın en sıcak" günü yaşandı. Sıcaklık sebebiyle birçok kişi park, bahçe ve kanal kenarlarına girerek serinlediği görüldü.

Hollanda'da bugün ülke genelinde sıcaklıklar 30 derecenin üstünde seyrederken hava durumu sitesi...

Hollanda'da bugün ülke genelinde sıcaklıklar 30 derecenin üstünde seyrederken hava durumu sitesi Weeronline'ın ölçümlerine göre, "yılın en sıcak" günü yaşandı. Sıcaklık sebebiyle birçok kişi park, bahçe ve kanal kenarlarına girerek serinlediği görüldü.

İLGİLİ HABERLER

En son Temmuz'da zamlanmıştı! Ağustos bitmeden yüzde 30'luk bir zam daha açıklandı

TCKN 6 ve 8 olanlar dikkat! Ziraat Bankası IBAN'a 16 Ağustos 18.00'da yatacak

İlk-Orta Lise öğrencilerine belediye desteği! 9 ay 600 TL ödenecek

Muhtemel kulis! Asgari ücretlilerin yüzü Ekim’de gülecek deniliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

İlk-Orta Lise öğrencilerine belediye desteği! 9 ay 600 TL ödenecek

Emekli olacakları harekete geçirecek açıklama! 15.800 TL emekli maaşı bağlanabilir

Muhtemel kulis! Asgari ücretlilerin yüzü Ekim’de gülecek deniliyor

Süt ve süt ürünlerine dev zam kapıda! Kabul edilirse o tarihte yüzde 43 artacak

En son Temmuz'da zamlanmıştı! Ağustos bitmeden yüzde 30'luk bir zam daha açıklandı

TOKİ son dakika açıklaması! Aylık 6300 liraya 32 ilde satışlar başladı

Okulların açılmasına ramak kala MEB'den müjde! Bölgeye göre meslek ve teknik liseleri açılacak

54 İL geneline kamu bankasından alım çağrısı! Bankaya yüzlerce görevli aranıyor

8 bankanın promosyon rekabeti o kişilere yaradı! 35.000 TL ödenecek

60 KPSS ile itfaiye alımı açıldı! O ilde yaşayanlara dolgun maaşlı kariyer

O üniversiteye KPSS’li KPSS’siz personel aranıyor! Yüksek maaşla herkes başvuracak

TCKN 6 ve 8 olanlar dikkat! Ziraat Bankası IBAN'a 16 Ağustos 18.00'da yatacak