Hollanda'daki Aşırı Sağ Koalisyonun Programı Hukuka Aykırı Bulundu

Hollanda'da Aşırı Sağ Koalisyonun Programı Tartışma Yaratıyor

Hollanda'da, aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) liderliğindeki koalisyon hükümeti, hukuk devleti ilkelerine aykırı olarak değerlendirildi. Bağımsız bir komisyon, mülteci politikaları dahil olmak üzere toplamda 9 başlıkta hükümet programının hukukî düzenlemelere uymadığını bildirdi. Hukuk Devleti Temelleri Sarsılıyor

Hollanda Barolar Birliği'nden gelen açıklamaya göre, komisyon, hükümetin programının "belirli kişilerin hukuka ve adalete erişimini sistematik olarak engellemeyi amaçlayan bir anlayışı" yansıttığını belirtti. Bu durum, hukuk devletinin temellerinin sarsılması olarak yorumlandı.

Olağanüstü Hal Yetkileri ve Göç Politikaları

Komisyon, hükümetin göç ve iltica konularında öngörülen olağanüstü hal yetkilerini "öngörülebilir bir yetki suistimali" olarak nitelendirdi. Hükümetin ayrıca, iltica başvurularını durdurma ve sığınmacı barınma koşullarını kötüleştirme planları da hukukî açıdan sorunlu bulundu.

Açıklamada, "Hukuk devletinde özellikle ekonomik açıdan savunmasız kişilerin hukuka erişimi kritik bir öneme sahiptir" vurgusu yapılarak, sivil toplum savunuculuğundaki gerilemelere karşı somut önlemlerin eksikliği eleştirildi.

Hükümet Programının Olumlu Yönleri

Yine de, komisyon hükümet programında hayata geçirilmesi planlanan "hata yapma hakkı" gibi bazı olumlu adımlara da dikkat çekti, bu adımların hukuk devletini güçlendirebileceği ifade edildi.

Koalisyon Hükümeti Olağanüstü Hal İlan Etmeyi Planlıyor

Yeni kabine, mülteci sorunuyla mücadele için olağanüstü hal ilan etmeyi planlıyor. Bu çerçevede, aile birleşimi hakkına ulaşımda yeni gece düzenlemeleri ve mülteci kabulünde daha sıkı tedbirler öngörülüyor. Eski Hükümetin Çöküşü ve Seçimler

Hollanda, eski başbakan Mark Rutte'nün liderliğindeki dördüncü hükümetin istifasının ardından, 22 Kasım 2023'te yapılan seçimlerden sonra, ırkçı lider Gert Wilders'in başını çektiği PVV'nin birinci çıkmasıyla yeni bir döneminde başına geçti.