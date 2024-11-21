Hollanda Dışişleri Bakanı'nın İsrail Ziyareti İptal Edildi

Hollanda Dışişleri Bakanı'nın Ziyareti İptal Oldu

Tel Aviv yönetimi, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından verilen karara uyacaklarını söyleyen Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp'ın bu ay İsrail ziyareti iptal etti.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, UCM kararı sonrası Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın Hollandalı mevkidaşı Veldkamp ile telefonda görüştüğü belirtildi. Saar, bu görüşmede, Veldkamp'a UCM'nin Netanyahu ve Gallant'a yönelik tutuklama emri konusunda yaptığı açıklamadan duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

Hollanda basını, Saar'ın açıklamaları ve UCM kararına uyacaklarına dair beyanı nedeniyle Veldkamp'ın 25 Kasım'da planlanan İsrail ziyaretini iptal ettiğini aktardı.

UCM, Gazze Şeridi'nde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı. Veldkamp, UCM'nin kararına uyacaklarını ve Netanyahu'nun Hollanda'ya gelmesi halinde tutuklanacağını ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.