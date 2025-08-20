DOLAR
Hollanda Dışişleri Bakanı Veldkamp, İsrail'in E1 Projesini Kınadı

Caspar Veldkamp, İsrail'in Batı Şeria'daki E1 yerleşim planını uluslararası hukuku ihlal ve iki devletli çözümü zora sokacağı gerekçesiyle kınadı.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 21:38
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 21:38
Veldkamp: E1 planı Batı Şeria'yı ikiye bölecek

Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da 'E1 bölgesinde' inşaata onay verme kararını kınadı. Bakan Veldkamp, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, 'İsrail'in yasadışı E1 yerleşim planını ilerletme kararını kınıyorum. Bu plan işgal altındaki Batı Şeria'yı esasen ikiye bölecek.'

Veldkamp, bu planların uygulanmasının uluslararası hukukun açık bir ihlali olacağını vurgulayarak, 'Gelecekteki Filistin devletini neredeyse imkansız hale getirecek. Hollanda ve AB bu tür planları ve yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesini uzun zamandır reddediyor.' ifadelerini kullandı.

Bakan, iki devletli çözüme kararlılıkla bağlı olduklarını belirterek, 'İsrail'e bunu daha da baltalayacak herhangi bir adım atmaması çağrısında bulunuyoruz.' dedi.

Filistin'deki işgali genişletecek 'E1 Projesi'

'E1 Projesi', tarihsel olarak Doğu Kudüs'ün bir parçası olan ancak Ayrım Duvarı'nın (Utanç Duvarı) Batı Şeria kısmında kalan Filistin mahallesi Azeriye'nin yakınına inşa edilmiş Ma'ale Adumim yerleşimini, Batı Kudüs'e giden yola bağlamak için başlatıldı.

Bu kapsamda, bölgeye 4 binden fazla yasa dışı konut ve otel inşa etmek için 12 bin dönüm Filistin toprağı gasbedildi. 'E1 Projesi' ile Doğu Kudüs'ün, Batı Şeria'daki Filistin topraklarıyla bağlantısının kesilmesi ve izole edilmesi amaçlanıyor.

