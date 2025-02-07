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Hollanda Dışişleri Bakanı Veldkamp, Trump'ın UCM Yaptırım Kararını Kınadı

Hollanda Dışişleri Bakanı Veldkamp, Trump'ın UCM'ye yaptırım kararnamesinden üzüntü duyduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 10:11
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 10:11
Hollanda Dışişleri Bakanı Veldkamp, Trump'ın UCM Yaptırım Kararını Kınadı

Hollanda Dışişleri Bakanı Veldkamp, Trump'ın UCM'ye Yaptırım Kararını Kınadı

Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, ABD Başkanı Donald Trump'ın Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) yönelik yaptırım öngören başkanlık kararnamesini imzalamasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Veldkamp, sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, "Hollanda, UCM'ye yaptırım getiren başkanlık kararnamesinden üzüntü duymaktadır. Mahkemenin çalışmaları, cezasızlıkla mücadelede çok önemlidir." ifadelerini kullandı.

Hollanda'nın, uluslararası hukuk alanındaki önemli kurumlara ev sahipliği yapma konusunda güçlü bir itibara sahip olduğunu vurgulayan Veldkamp, "Ülkemiz, uluslararası hukuk düzeninin ve çok taraflı işbirliğinin güçlendirilmesine aktif katkıda bulunmakta ve iyi niyetle bağlayıcı uluslararası hukuk ve antlaşma yükümlülüklerini yerine getirecektir," değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ilgili tutuklama kararından dolayı UCM'ye yaptırım öngören başkanlık kararnamesini imzalarken, bu kararname ile UCM'nin Amerika ve İsrail gibi müttefiklerini "temelsiz ve gayrimeşru şekilde" hedef aldığını savundu.

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