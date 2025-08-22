Hollanda, İsrailli 4 Savunma Şirketinin Fuar Katılımını Yasakladı

NIDV kararı: Güvenlik endişesi ön planda

Hollanda Savunma ve Güvenlik Endüstrisi (NIDV), Gazze'deki durumun neden olduğu güvenlik kaygıları nedeniyle 4 İsrailli askeri şirketin Rotterdam'daki Hollanda Savunma ve Güvenlik Endüstrileri (NEDS) fuarına katılımını yasakladı.

Yetkilinin açıklaması

NIDV Direktörü Hans Huigen, kamu yayıncısı NOS'a yaptığı açıklamada, fuara katılım başvurusu yapan tüm İsrailli şirketlere katılamayacaklarının bildirildiğini söyledi. Huigen, "Gazze'deki durum o kadar kötüleşti ki dünya çapında, Avrupa'da, Hollanda'da toplumsal huzursuzluk artmaya devam ediyor. Onlara, eğer fuara katılırlarsa fuarı güvenli bir şekilde organize edebilme konusunda endişe duyduğumuzu söyledik." ifadelerini kullandı.

Bağımsız karar ve geçmiş protestolar

Huigen, kararın toplumda ve siyasette görülen rahatsızlıklar nedeniyle alındığını belirtti. Önceki yıllarda aynı fuarlarda İsrailli şirketlerin protesto edildiğini hatırlatan Huigen, NIDV'nin Hollanda'daki savunma ve güvenlik sektörü şirketlerinin ağı olarak hareket ettiğini ve bu kararı hükümetle görüşmeden bağımsız olarak aldığını, ancak hükümeti bilgilendirdiklerini söyledi.

Hangi şirketler yasaklandı?

Volkskrant gazetesinin haberine göre, Rotterdam'a gelmesi yasaklanan dört İsrailli şirket arasında İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii (IAI), Rafael Advanced Defense Systems ve Elbit Systems bulunuyor. Haberde bu şirketlerin Hollanda ordusunun önemli tedarikçileri arasında yer aldığı kaydedildi.

Siyasi tartışma ve ihracat kısıtlamaları

Hollanda parlamentosunda muhalefet partileri, İsrail'e yönelik tam silah ambargosu uygulanması için hükümete baskı yapıyor. Mecliste, Hollanda’nın İsrail’le ilişkilerine dair başlayan tartışmalar ertelendi.

Hollanda, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırı amaçlı silahların İsrail'e ihracatına izin vermiyor; ancak hava savunma sistemlerinin parçalarına ilişkin ihracatlar hâlen izinli. Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, muhalefetin talebi doğrultusunda İsrail'e karşı daha sert tedbirlerin değerlendirildiğini belirtirken, koalisyon ortaklarının tam bir silah ambargosuna Veldkamp kadar istekli olmadığına dikkat çekildi.