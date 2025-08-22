DOLAR
41 -0,15%
EURO
48,17 -1,01%
ALTIN
4.446,14 -1,2%
BITCOIN
4.788.202,78 -3,57%

Hollanda, İsrailli 4 Savunma Şirketinin Fuar Katılımını Yasakladı

NIDV, Gazze kaynaklı güvenlik endişeleriyle IAI, Rafael, Elbit dahil 4 İsrailli savunma şirketinin Rotterdam'daki NEDS fuarına katılımını yasakladı.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 20:04
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 20:04
Hollanda, İsrailli 4 Savunma Şirketinin Fuar Katılımını Yasakladı

Hollanda, İsrailli 4 Savunma Şirketinin Fuar Katılımını Yasakladı

NIDV kararı: Güvenlik endişesi ön planda

Hollanda Savunma ve Güvenlik Endüstrisi (NIDV), Gazze'deki durumun neden olduğu güvenlik kaygıları nedeniyle 4 İsrailli askeri şirketin Rotterdam'daki Hollanda Savunma ve Güvenlik Endüstrileri (NEDS) fuarına katılımını yasakladı.

Yetkilinin açıklaması

NIDV Direktörü Hans Huigen, kamu yayıncısı NOS'a yaptığı açıklamada, fuara katılım başvurusu yapan tüm İsrailli şirketlere katılamayacaklarının bildirildiğini söyledi. Huigen, "Gazze'deki durum o kadar kötüleşti ki dünya çapında, Avrupa'da, Hollanda'da toplumsal huzursuzluk artmaya devam ediyor. Onlara, eğer fuara katılırlarsa fuarı güvenli bir şekilde organize edebilme konusunda endişe duyduğumuzu söyledik." ifadelerini kullandı.

Bağımsız karar ve geçmiş protestolar

Huigen, kararın toplumda ve siyasette görülen rahatsızlıklar nedeniyle alındığını belirtti. Önceki yıllarda aynı fuarlarda İsrailli şirketlerin protesto edildiğini hatırlatan Huigen, NIDV'nin Hollanda'daki savunma ve güvenlik sektörü şirketlerinin ağı olarak hareket ettiğini ve bu kararı hükümetle görüşmeden bağımsız olarak aldığını, ancak hükümeti bilgilendirdiklerini söyledi.

Hangi şirketler yasaklandı?

Volkskrant gazetesinin haberine göre, Rotterdam'a gelmesi yasaklanan dört İsrailli şirket arasında İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii (IAI), Rafael Advanced Defense Systems ve Elbit Systems bulunuyor. Haberde bu şirketlerin Hollanda ordusunun önemli tedarikçileri arasında yer aldığı kaydedildi.

Siyasi tartışma ve ihracat kısıtlamaları

Hollanda parlamentosunda muhalefet partileri, İsrail'e yönelik tam silah ambargosu uygulanması için hükümete baskı yapıyor. Mecliste, Hollanda’nın İsrail’le ilişkilerine dair başlayan tartışmalar ertelendi.

Hollanda, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırı amaçlı silahların İsrail'e ihracatına izin vermiyor; ancak hava savunma sistemlerinin parçalarına ilişkin ihracatlar hâlen izinli. Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, muhalefetin talebi doğrultusunda İsrail'e karşı daha sert tedbirlerin değerlendirildiğini belirtirken, koalisyon ortaklarının tam bir silah ambargosuna Veldkamp kadar istekli olmadığına dikkat çekildi.

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır Kayapınar'da Silahlı Kavga: 1 Ağır Yaralı, Otomobil Ateşe Verildi
2
Savarona ve TCG Anadolu 24 Ağustos'ta İstanbul Boğazı'nı Selamlayacak
3
Diyarbakır'da 300 Polisle 'Narko Hançer' Operasyonu
4
Düzce'de Kazara Ateş: Genç Eren Tunçel'in Ölümüyle 1 Kişi Tutuklandı
5
Yunanistan'da Muhalefet: 'Kadın Cinayeti' Hukuken Tanınsın
6
Hollanda, İsrailli 4 Savunma Şirketinin Fuar Katılımını Yasakladı
7
Gizligider: Kuraklık Tehlikesi Çok Ciddi — Nevşehir İçme Suyu Projesiyle 2065'e Güvence

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası