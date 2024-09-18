Hollanda'nın Yeni Büyükelçilik Binası: Türkiye ile İşbirliğinin Sembolu

Hollanda'nın Yeni Büyükelçiliği, İki Ülke Arasındaki İşbirliğini Pekiştiriyor

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands, yeni büyükelçilik binasının inşasıyla ilgili temel atma töreninde konuştu. Wijnands, binanın Türkiye ile Hollanda arasındaki işbirliğini ve dostluğu simgelediğini vurguladı: "Bu yıl, dostluğumuzun 100. yılını kutluyoruz."

Yeni Projenin Detayları

Wijnands, yeni büyükelçiliğin Hollandalı bir mimar tarafından tasarlandığını ancak inşaatın Türk bir şirket tarafından yapılacağını belirtti. Ayrıca, inşaatta kullanılacak malzemelerin tümünün Türkiye'den temin edileceğini ifade etti.

Sürdürülebilirlik Ön Planda

Bu projenin en dikkat çekici yönlerinden biri sürdürülebilirlik. Wijnands, "Bina sıradan bir büyükelçilik olmayacak; öncü bir proje olacak. Güneş panelleriyle kendi enerjisini üretecek, su deposu ve yeşil alanlarla desteklenecek," dedi.

Karbon Nötr Hedefi

Büyükelçi, binanın karbon nötr olacağını ve doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunacağını kaydetti. Wijnands, inşaatın 2026'nın ilk yarısında tamamlanarak, ikinci yarısında açılışını yapmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

İşbirliğinden Memnuniyet

Bu projeye katkıda bulunan tüm Türk ortaklara teşekkür eden Wijnands, "Bu tür binaların sayısının artmasını umuyoruz," diyerek işbirliğinin önemine dikkat çekti. Projenin olumlu sonuçlar vermesi halinde dünya genelinde benzer projelerin hayata geçirilebileceğini ifade etti.

Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliğince yeni büyükelçilik binasının inşa edileceği alanda temel atma töreni düzenlendi. Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands da (sağ) törene katıldı.

Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliğince yeni büyükelçilik binasının inşa edileceği alanda temel atma töreni düzenlendi. Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands da (sağ) törene katıldı.

Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliğince yeni büyükelçilik binasının inşa edileceği alanda temel atma töreni düzenlendi. Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands da (sağ) törene katıldı.

Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliğince yeni büyükelçilik binasının inşa edileceği alanda temel atma töreni düzenlendi. Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands da (sağ) törene katıldı.

Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliğince yeni büyükelçilik binasının inşa edileceği alanda temel atma töreni düzenlendi. Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands da (sağ) törene katıldı.

Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliğince yeni büyükelçilik binasının inşa edileceği alanda temel atma töreni düzenlendi. Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands da (sağ) törene katıldı.