Hollywood gülüşü Türkiye'de yükseliyor: Dr. Cinik Tıp Merkezi İstanbul'da öne çıkıyor

Estetik dişte talep artışı

Son yıllarda görselliğe yönelik estetik işlemler dünya genelinde hızla popülerlik kazanırken, özellikle ünlüler arasında bilinirliği artan "Hollywood gülüşü" uygulamalarına talep de yükseliyor.

Hollywood gülüşü, dişlerin şekli, rengi ve dizilimini düzenleyerek doğal, simetrik ve etkileyici bir gülüş elde etmeyi amaçlayan kapsamlı bir estetik diş hekimliği yaklaşımıdır. Bu uygulama; diş beyazlatma, porselen kaplamalar (veneer), diş eti şekillendirme, gerektiğinde implant ve restoratif işlemleri içerir. Tedavi süreci her hastaya özel planlanmakta ve kişinin ihtiyaçlarına göre şekillenmektedir.

Türkiye ve Dr. Cinik Tıp Merkezi'nin konumu

Türkiye, gelişmiş diş hekimliği altyapısı ve deneyimli uzman kadrosuyla bu alanda dünyada öne çıkan destinasyonlardan biri haline geldi. İstanbul'da faaliyet gösteren Dr. Cinik Tıp Merkezi, hem yerli hem de yurt dışından gelen hastalara modern teknoloji ve uzman ekip desteğiyle hizmet verdiğini bildiriyor.

Dr. Eda Tınaş, merkezin yaklaşımlarını anlatırken şu değerlendirmede bulundu: "Hollywood gülüşü, yalnızca estetik değil, kişinin özgüvenini de artıran bir uygulama. Her bireyin yüz hatlarına uygun olarak planlandığında son derece doğal sonuçlar elde edilebiliyor".

Ünlü isimlerin tercihleri ve uluslararası görünürlük

Dr. Cinik Tıp Merkezi'nde uygulanan gülüş tasarımları, birçok tanınmış ismin tercihi oldu. Fransa ve Arjantin kökenli eski futbol yıldızı David Trézéguet, klinikte yapılan zirkonyum kaplama işlemiyle daha beyaz ve simetrik bir gülüşe kavuştu. Bir dönem Türkiye'de de forma giymiş olan Brezilyalı golcü Mario Jardel de aynı merkezde benzer bir estetik diş tedavisinden geçti.

Dr. Cinik ekibi, bu örneklerin uluslararası arenada Türkiye’nin diş estetiği alanındaki başarısını yansıttığını vurguluyor. Uzmanlar, son yıllarda ünlü isimlerin tercihiyle Hollywood gülüşü'nün dünya genelinde bir trend haline geldiğini belirtiyor.

(SOLDAN SAĞA) MARİO JARDEL, DR. EDA TINAŞ, DAVİD TRÉZÉGUET