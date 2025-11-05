Hollywood gülüşü Türkiye'de yükseliyor: Dr. Cinik Tıp Merkezi İstanbul'da öne çıkıyor

Hollywood gülüşüne artan talep Türkiye'yi öne çıkardı; Dr. Cinik Tıp Merkezi ve Dr. Eda Tınaş, İstanbul'da estetik dişte dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 12:33
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 12:33
Hollywood gülüşü Türkiye'de yükseliyor: Dr. Cinik Tıp Merkezi İstanbul'da öne çıkıyor

Hollywood gülüşü Türkiye'de yükseliyor: Dr. Cinik Tıp Merkezi İstanbul'da öne çıkıyor

Estetik dişte talep artışı

Son yıllarda görselliğe yönelik estetik işlemler dünya genelinde hızla popülerlik kazanırken, özellikle ünlüler arasında bilinirliği artan "Hollywood gülüşü" uygulamalarına talep de yükseliyor.

Hollywood gülüşü, dişlerin şekli, rengi ve dizilimini düzenleyerek doğal, simetrik ve etkileyici bir gülüş elde etmeyi amaçlayan kapsamlı bir estetik diş hekimliği yaklaşımıdır. Bu uygulama; diş beyazlatma, porselen kaplamalar (veneer), diş eti şekillendirme, gerektiğinde implant ve restoratif işlemleri içerir. Tedavi süreci her hastaya özel planlanmakta ve kişinin ihtiyaçlarına göre şekillenmektedir.

Türkiye ve Dr. Cinik Tıp Merkezi'nin konumu

Türkiye, gelişmiş diş hekimliği altyapısı ve deneyimli uzman kadrosuyla bu alanda dünyada öne çıkan destinasyonlardan biri haline geldi. İstanbul'da faaliyet gösteren Dr. Cinik Tıp Merkezi, hem yerli hem de yurt dışından gelen hastalara modern teknoloji ve uzman ekip desteğiyle hizmet verdiğini bildiriyor.

Dr. Eda Tınaş, merkezin yaklaşımlarını anlatırken şu değerlendirmede bulundu: "Hollywood gülüşü, yalnızca estetik değil, kişinin özgüvenini de artıran bir uygulama. Her bireyin yüz hatlarına uygun olarak planlandığında son derece doğal sonuçlar elde edilebiliyor".

Ünlü isimlerin tercihleri ve uluslararası görünürlük

Dr. Cinik Tıp Merkezi'nde uygulanan gülüş tasarımları, birçok tanınmış ismin tercihi oldu. Fransa ve Arjantin kökenli eski futbol yıldızı David Trézéguet, klinikte yapılan zirkonyum kaplama işlemiyle daha beyaz ve simetrik bir gülüşe kavuştu. Bir dönem Türkiye'de de forma giymiş olan Brezilyalı golcü Mario Jardel de aynı merkezde benzer bir estetik diş tedavisinden geçti.

Dr. Cinik ekibi, bu örneklerin uluslararası arenada Türkiye’nin diş estetiği alanındaki başarısını yansıttığını vurguluyor. Uzmanlar, son yıllarda ünlü isimlerin tercihiyle Hollywood gülüşü'nün dünya genelinde bir trend haline geldiğini belirtiyor.

(SOLDAN SAĞA) MARİO JARDEL, DR. EDA TINAŞ, DAVİD TRÉZÉGUET

(SOLDAN SAĞA) MARİO JARDEL, DR. EDA TINAŞ, DAVİD TRÉZÉGUET

İLGİLİ HABERLER

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Meryem Gemicioğlu'na Kamera Arkası'ndan Büyük Ödül
2
Adıyaman'da Kafa Kafaya Çarpışma: Polis Memuru Cengiz Askar Hayatını Kaybetti
3
Bafra’da OSB’leri Birleştirecek Kızılırmak Köprüsü Hızla Yükseliyor
4
Selim İmamoğlu’nun Emniyet İfadesi Ortaya Çıktı: TECTUM ve 637.106 Euro İddiası
5
Sülüklü Göl’de Kamış Yangını: Gölbaşı’nda Hızlı Müdahale
6
İnceburun Feneri: Türkiye’nin En Kuzeyi Ziyaretçilerini Bekliyor

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş