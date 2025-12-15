Honaz Belediyesi Emirazizli Mahallesi'nde Çevre Düzenlemesine Devam Ediyor

Başkan Yüksel Kepenek: "Hemşehrilerimizin yaşam alanlarını güzelleştirmek için çalışmaya devam ediyoruz"

Denizli Honaz ilçesi genelinde yürütülen çevre düzenleme çalışmaları kapsamında, Honaz Belediyesi Emirazizli Mahallesi'nde yoğunlaştırılmış çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında, taş duvar imalatının büyük bir bölümünü tamamlandı. Ekipler, mahallenin güvenliği ve estetik görünümünü artırmak amacıyla saha çalışmalarını aralıksız yürütüyor.

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, projenin hedefini şu sözlerle açıkladı: "Mahallemizin güvenliği ve estetik görünümü için önemli olan bu çalışmayı en kısa sürede tamamlayarak Emirazizli’ye daha düzenli ve dayanıklı bir çevre kazandırmayı hedefliyoruz. Hemşehrilerimizin yaşam alanlarını güzelleştirmek için çalışmaya devam ediyoruz."

