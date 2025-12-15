DOLAR
42,7 -0,01%
EURO
50,14 0,03%
ALTIN
5.966,34 -1,16%
BITCOIN
3.835.880,93 -1,31%

Honaz Belediyesi Emirazizli Mahallesi'nde Çevre Düzenlemesine Devam Ediyor

Honaz Belediyesi, Emirazizli Mahallesi'nde taş duvar imalatının büyük bölümünü tamamlayarak çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 11:32
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 11:32
Honaz Belediyesi Emirazizli Mahallesi'nde Çevre Düzenlemesine Devam Ediyor

Honaz Belediyesi Emirazizli Mahallesi'nde Çevre Düzenlemesine Devam Ediyor

Başkan Yüksel Kepenek: "Hemşehrilerimizin yaşam alanlarını güzelleştirmek için çalışmaya devam ediyoruz"

Denizli Honaz ilçesi genelinde yürütülen çevre düzenleme çalışmaları kapsamında, Honaz Belediyesi Emirazizli Mahallesi'nde yoğunlaştırılmış çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında, taş duvar imalatının büyük bir bölümünü tamamlandı. Ekipler, mahallenin güvenliği ve estetik görünümünü artırmak amacıyla saha çalışmalarını aralıksız yürütüyor.

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, projenin hedefini şu sözlerle açıkladı: "Mahallemizin güvenliği ve estetik görünümü için önemli olan bu çalışmayı en kısa sürede tamamlayarak Emirazizli’ye daha düzenli ve dayanıklı bir çevre kazandırmayı hedefliyoruz. Hemşehrilerimizin yaşam alanlarını güzelleştirmek için çalışmaya devam ediyoruz."

HONAZ BELEDİYESİ İLÇEDEKİ MAHALLERİN DE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA ÇALIŞMALARINI HIZ...

HONAZ BELEDİYESİ İLÇEDEKİ MAHALLERİN DE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA ÇALIŞMALARINI HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR. EMİRAZİZLİ MAHALLESİNİN GÜVENLİĞİ VE ESTETİK GÖRÜNÜMÜ İÇİN ÇALIŞMALARIN DEVAM EDECEĞİNİ İFADE EDEN HONAZ BELEDİYE BAŞKANI KEPENEK; "HEMŞEHRİLERİMİZİN YAŞAM ALANLARINI GÜZELLEŞTİRMEK İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ" DEDİ.

HONAZ BELEDİYESİ İLÇEDEKİ MAHALLERİN DE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA ÇALIŞMALARINI HIZ...

İLGİLİ HABERLER

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Niğde Merkezli Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu: 9 Tutuklama
2
Oruçreis Kentsel Dönüşümünde Peyzaj ve Otomatik Sulama Hızlandı
3
Kartepe'de Kar Yağışı: Kocaeli'nin Zirvesi Beyaza Büründü
4
İzmir’de Tek Operasyonda 3 milyon 166 bin 874 Sentetik Ecza Ele Geçirildi — 46 Tutuklama
5
Erzincan’da Yüksek Kesimler Karla Kaplandı — Kamberağa Beyaza Büründü
6
Bel Kütletmek Felce Yol Açabilir: Opr. Dr. Cemali Şahin Uyarıyor
7
Isparta’da Haftalık Denetim: 25 Aranan Şahıs Yakalandı

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri