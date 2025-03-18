Honduras'taki Uçak Kazasında 12 Ölü, 5 Kişi Kurtarıldı

Honduras'ta, 18 kişiyi taşıyan küçük bir uçağın denize düşmesi sonucu meydana gelen kazada 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Roatan Valisi Hugo Varela, yaptığı açıklamada, Juan Manuel Galvez Havaalanı'ndan Trujillo kentine gitmek üzere havalanan uçağın, kısa bir süre sonra Roatan Adası açıklarında denize düştüğünü ifade etti.

Arama kurtarma çalışmaları sonucunda 5 kişinin kurtarıldığı, 12 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ve kayıp 1 kişi için çalışmaların sürdürüldüğü aktarıldı.

Yerel basında yer alan bilgilere göre, uçak denize düştükten sonra alev aldı. Bu durum, arama kurtarma çalışmalarının zorlaşmasına neden oldu.

Sivil havacılık yetkilisi Carlos Padilla, uçağın pistin sağına doğru keskin bir dönüş yaptığını ve ardından suya düştüğünü belirtti.

Yetkililer, kazada hayatını kaybedenler arasında ünlü Honduraslı müzisyen Aurelio Martinez'in de bulunduğunu açıkladı.