Honduras'taki Uçak Kazasında 12 Ölü, 5 Kişi Kurtarıldı

Honduras'ta denize düşen 18 kişilik uçakta 12 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi kurtarıldı. Kayıp 1 kişi için arama çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 16:01
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 16:01
Honduras'taki Uçak Kazasında 12 Ölü, 5 Kişi Kurtarıldı

Honduras'ta, 18 kişiyi taşıyan küçük bir uçağın denize düşmesi sonucu meydana gelen kazada 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Roatan Valisi Hugo Varela, yaptığı açıklamada, Juan Manuel Galvez Havaalanı'ndan Trujillo kentine gitmek üzere havalanan uçağın, kısa bir süre sonra Roatan Adası açıklarında denize düştüğünü ifade etti.

Arama kurtarma çalışmaları sonucunda 5 kişinin kurtarıldığı, 12 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ve kayıp 1 kişi için çalışmaların sürdürüldüğü aktarıldı.

Yerel basında yer alan bilgilere göre, uçak denize düştükten sonra alev aldı. Bu durum, arama kurtarma çalışmalarının zorlaşmasına neden oldu.

Sivil havacılık yetkilisi Carlos Padilla, uçağın pistin sağına doğru keskin bir dönüş yaptığını ve ardından suya düştüğünü belirtti.

Yetkililer, kazada hayatını kaybedenler arasında ünlü Honduraslı müzisyen Aurelio Martinez'in de bulunduğunu açıkladı.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'de 63 İlde Ücretsiz İnternet Dönemi Başlıyor!

Kayseri'de Teravihe Gidene Ücretsiz Tatlı İkramı

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ardahan'da Hafif Ticari Araç Yayaya Çarptı: 26 Yaşındaki Metin Fidan Hayatını Kaybetti
2
Kayseri'de Silahlı Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı
3
Antalya'da Şehit Ailelerine ve Gazilere Devlet Övünç Madalyası Verildi
4
Edirne'de El Bab Gazisine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Takdim Edildi
5
Çanakkale Şehitleri Şam'da Anıldı
6
Yunanistan'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü Töreni Düzenlendi
7
İstanbul'da Taksicilere Yönelik Dolandırıcılık Operasyonu: 26 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul'da Ziraat Bankası'ndan 89.500 TL Promosyon Müjdesi!

2000-2008 Arası Sigortalılara Kademeli Emeklilik Düzenlemesi!

Kocaeli'de Fabrika İşçilerine Dudak Uçuklatan zam: 176.000 TL!

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL

Türkiye'de 63 İlde Ücretsiz İnternet Dönemi Başlıyor!

İstanbul'un Yeni Metro Hattı 2025'te Hizmete Girecek

İstanbul, Ankara ve Bolu için Kar Tatili Uyarısı: 26 İl İçin Felaket Senaryosu

Kayseri'de Teravihe Gidene Ücretsiz Tatlı İkramı