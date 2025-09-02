DOLAR
Houston'da 11 yaşındaki çocuğun ölümü: Gonzalo Leon Jr suçlanıyor

Houston'da kapı zili çalıp kaçan 11 yaşındaki çocuğun vurularak öldürülmesiyle ilgili Gonzalo Leon Jr hakkında dava açıldı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 19:35
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 19:35
Houston'da 11 yaşındaki çocuğun ölümü: Gonzalo Leon Jr suçlanıyor

Houston'da 11 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin dava

Olayın ayrıntıları ve savcılığın açıklaması

CNN'in haberine göre, Harris County Bölge Savcılığı, 30 Ağustos'ta bir çocuğun vurularak öldürülmesiyle ilgili Gonzalo Leon Jr hakkında açıklama yaptı. İddialara göre, saldırıyla bağlantılı olarak zanlının adresi bir görgü tanığının bildirdiği adrese örtüştü.

Görgü tanıkları, olay sırasında öldürülen 11 yaşındaki çocuğun ve arkadaşlarının bölgede "kapı zili çalıp kaçma" oyunu oynadıklarını, bazı evlerin kapı zillerinin çalındığı sırada bir evden üzerine ateş açıldığını ve çocuğun vurulduğunu bildirdi.

Açıklamada, Gonzalo'nun çocuğu vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındığı ve hakkında soruşturma yürütüldüğü kaydedildi. Savcılık, zanlının müdahalesinin evle doğrudan ilişkili olmaması nedeniyle bunun meşru müdafaa sayılamayacağı değerlendirmesinde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma ve hukuki süreç devam ediyor. Yetkililer, olaya ilişkin görgü tanığı ifadeleri ve delillerin titizlikle incelendiğini belirtti.

