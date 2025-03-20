HRI, Suriye ve Lübnan'da Ramazan Yardımlarıyla Umut Dağıtıyor

HRI, 'Ramazan Bereketi Dünyayı Sarsın' sloganıyla Suriye ve Lübnan’da binlerce ihtiyaç sahibine yardım ulaştırdı.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 11:31
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 11:39
HRI, Suriye ve Lübnan'da Ramazan Yardımlarıyla Umut Dağıtıyor

Almanya merkezli Türk sivil toplum kuruluşu Humanitarian Relief International (HRI), 'Ramazan Bereketi Dünyayı Sarsın' sloganıyla Suriye ve Lübnan’da insani yardım faaliyetlerine imza attı.

HRI'den yapılan açıklamaya göre, Şam, Beyrut ve Saida şehirlerinde gerçekleştirilen yardım çalışmalarında ihtiyaç sahibi 3 bin kişiye kumanya ile birlikte fitre ve zekat yardımları ulaştırıldı.

Yardımlar, özellikle Beyrut'un güneyinde bulunan Filistinlilerin yaşam alanları, Şam’daki kuşatma altındaki Guta bölgesi ve Yermuk kampında yoğunlaştırıldı. Bu bölgelerdeki ihtiyaç sahiplerine, nakdi desteklerin yanı sıra temel gıda maddeleri içeren kumanyalar da dağıtıldı.

HRI Başkan Yardımcısı Hasan Aktaş, ramazan boyunca devam edecek olan yardımlar hakkında şu bilgileri verdi: 'Zekat, fitre ve iftar bağışlarıyla dünyanın farklı noktalarındaki mazlum ve ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ediyoruz. Yardımseverliğin gücünü ramazanın bereketiyle birleştirerek, kardeşlerimizin yanında olduğumuzu gösteriyoruz.'

Bölgedeki çalışmalara destek veren HRI gönüllüsü Okan Üçüncü ise ramazan döneminin önemine vurgu yaparak, 'Ramazan, paylaşmanın, birlik olmanın ve dayanışmanın en güzel vesilesidir. Bağışçılarımızın destekleriyle, kriz bölgelerindeki kardeşlerimizin yüzlerini güldürmek için çalışmaya devam ediyoruz.' dedi.

Gerçekleştirilen yardım faaliyetleri bölgedeki ihtiyaç sahipleri tarafından büyük memnuniyetle karşılandı. HRI, ramazan süresince bu tür insani faaliyetlere ara vermeden devam etmeyi hedefliyor.

Almanya merkezli Türk sivil toplum kuruluşu "Humanitarian Relief International" (HRI), "Ramazan...

Almanya merkezli Türk sivil toplum kuruluşu "Humanitarian Relief International" (HRI), "Ramazan Bereketi Dünyayı Sarsın" sloganıyla Suriye ve Lübnan’da insani yardım faaliyetlerinde bulundu.

Almanya merkezli Türk sivil toplum kuruluşu "Humanitarian Relief International" (HRI), "Ramazan...

Almanya merkezli Türk sivil toplum kuruluşu "Humanitarian Relief International" (HRI), "Ramazan Bereketi Dünyayı Sarsın" sloganıyla Suriye ve Lübnan’da insani yardım faaliyetlerinde bulundu.

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