HSK Müfettişine Bıçakla Saldıran Şüpheliye 24 Yıla Kadar Hapis İstemi

Olayın Detayları ve İddianame Süreci

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, HSK Müfettişi Mehmet Aslan'ı bıçakla yaralayan Berat Çingay hakkında ciddi suçlamalar içeriyor. Şüpheli Berat Çingay'a, "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs", "kamu görevlisine alenen hakaret" ve "silahla tehdit" suçlarından dava açıldı.

Olayın Gelişimi

Olay, 22 Ekim 2024 tarihinde HSK'nın yemekhanesinde yaşandı. Çingay, mutfaktan aldığı bıçakla Aslan'ı ensesinden iki kez bıçaklayarak ciddi şekilde yaraladı. Yaralanan müfettiş, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, Çingay gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şüphelinin İfadesi ve Geçmişi

İddianamede yer alan ifadesinde, Çingay, HSK'da hizmetli olarak görev yaptığını ve Mehmet Aslan'ı 2020 yılında Elazığ Keban Adliyesi'nde tanıdığını belirtti. Aslan'ın, kendisi hakkında disiplinsiz davranışları nedeniyle idari soruşturma başlattığını, bunun üzerine maaş kesimi cezası aldığını ve sonunda istifa ettiğini söyledi. Çingay, evvela işini kaybetmesinin ardından yaşadığı sinirle olaya kalkıştığını itiraf etti.

Olay Anı ve Yasal Süreç

Olay günü Aslan’ın mutfak kısmında yemek yerken kendisine selam veren Çingay, sinirlenerek mutfaktan bıçak alıp Aslan’ı bahçede aramaya koyuldu. Kendisini bir arabada bulan Çingay, elindeki bıçağı Aslan'ın sırtına sapladı. Olay sonrası Aslan, yaralı bir şekilde yeren düştü.

Çingay, olaydan iki üç ay önce Aslan ile HSK binası asansöründe karşılaştığını ve Aslan’ı gözetlediğini ifade etti. Olay günü ise, Aslan'ın beslenme sırasında dikkatini çekemediğinden ve telefonu ile ilgilendiğinden, bıçaklanma anını fark etmediği bildirildi.

Ceza Talebi ve Ciddiyeti

İddianamede, Çingay hakkında 20 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Buna ek olarak, kamu görevlisine alenen hakaret suçundan 2 yıl ve silahla tehdit suçundan 2 yıl hapis cezası isteniyor. Toplamda, muhtemel ceza 24 yıla kadar çıkabilmektedir.

Adli Tıp Kurumu'nun raporuna göre, Aslan'ın yaralanması, yaşamını tehlikeye sokacak ölçüde ve kemik kırığına neden olacak kadar ciddi bir durum.