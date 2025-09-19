HSK Müfettişine Bıçaklı Saldırı: Berat Çingay'ın Duruşması Sürüyor

HSK Müfettişi Mehmet Aslan'ı bıçakla yaralayan şüpheli Berat Çingay'ın Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşması, tanık beyanları ve Adli Tıp raporu talepleriyle devam etti.

Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, HSK Müfettişi Mehmet AslanBerat Çingay ile taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme başkanı dosyaya gelen evrakı okuduktan sonra tanık beyanlarının alınacağını bildirdi.

Duruşmada dinlenen tanıklar

Tanık P.B., komşusu olan Çingay'ın geceleri sık sık bağırdığını ve kendi kendine konuştuğunu duyduğunu anlattı. Tanık A.O., HSK personeli olduğunu belirterek olayın başlangıcını görmediğini, olay yerine ulaştığında Aslan'ı yerde gördüğünü, araca bindirip yarasına tampon yapılmasına yardımcı olduklarını ve yolda Başmüfettişle konuştuğunu, şok halinde olduğunu ifade etti. A.O. ayrıca Aslan'ın Çingay'ı önceden tanıdığını söylediğini aktardı.

Tanık E.G., Çingay'ı yaklaşık 7 ay birlikte çalıştıkları için tanıdığını, aralarında samimiyet bulunmadığını ve garip bir davranışına şahit olmadığını belirtti. Diğer tanıklar A.K., S.Ö. ve E.Ç. de olaya şahit olmadıklarını, dışarı çıktıklarında sadece duydukları sesler üzerine hareket ettiklerini ve Çingay'la yalnızca iş nedeniyle tanıştıklarını söyledi.

Müşteki Mehmet Aslan'ın beyanı

Müşteki Mehmet Aslan, HSK bahçesinde sigara içerken boynunda ağrı hissettiğini, arkasını döndüğünde Çingay'ı gördüğünü anlattı. Aslan, Berat'ın üzerine gelmeye devam edince yere yattığını, saldırının sürdüğünü, araya polis girmesine rağmen Çingay'ın tehdit edip 'seni öldüreceğim terörist' diye bağırmaya devam ettiğini ifade etti.

Aslan, daha önce Keban Adliyesi'nde birlikte çalıştıklarını, kendisinin kıdemli savcı, Çingay'ın mübaşir olduğunu ve Keban'da Çingay hakkında bir disiplin soruşturması bulunduğunu belirtti. Adliyedeki şikayetler üzerine Çingay'ı uyararak hakkında disiplin işlemi başlatılabileceğini söylediğini, tutulan tutanak üzerine disiplin soruşturması başlatıldığını ve Kovid sırasında Çingay'ın istifa ettiğini öğrendiğini aktardı.

Aslan, Çingay'ın kendisi hakkında söylediklerinin doğru olmadığını, olaydan yaklaşık 7 ay önce Çingay'ın yanına gelip 'beni tanıdın mı' diye sorduğunu ve HSK'de çalıştığını söylediğini belirtti. Hastaneye giderken yaptığı konuşmaları hatırlamadığını, şokta olduğunu ve 'sadece kelimeişehadet getirdiğini' hatırladığını söyleyerek şikayetçi olduğunu ifade etti.

Sanığın savunması, talep ve karar

Tutuklu sanık Berat Çingay, rahatsızlığının sadece sanrı görmeyle sınırlı olmadığını, sık sık hayal dünyasına daldığını ve yaşadıklarını gerçekmiş gibi hissettiğini savundu. Sanığın beyanlarının ardından cumhuriyet savcısı, Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasını ve tutukluluğun devamını talep etti. Sanık avukatı da müvekkilinin akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair yeniden rapor alınmasını ve müvekkilinin hastaneye yatırılması gerektiğini belirtti.

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan akıl sağlığı raporu alınmasına hükmetti. Duruşma, 21 Kasım'a ertelendi.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 22 Ekim 2024'te HSK yemekhanesinde görevli Berat Çingay'ın, HSK Müfettişi Mehmet Aslan'ı mutfaktan aldığı bıçakla ensesinden iki kez bıçakladığı belirtiliyor. Ağır yaralanan müfettişin hastaneye kaldırıldığı, Çingay'ın gözaltına alındıktan sonra tutuklandığı kaydedildi.

İddianamede, Çingay hakkında 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla, 'kamu görevlisine alenen hakaret' suçundan 2 yıla, 'silahla tehdit' suçundan da 2 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

