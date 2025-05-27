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HÜDA PAR Başkanı Yapıcıoğlu: 'Sorumluluklarımızı Yerine Getireceğiz'

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Bingöl'de yaptığı açıklamada, Terörsüz Türkiye sürecinde üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getireceklerini belirtti.

Yayın Tarihi: 27.05.2025 19:36
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 19:36
HÜDA PAR Başkanı Yapıcıoğlu: 'Sorumluluklarımızı Yerine Getireceğiz'

Yapıcıoğlu, Bingöl'de Terörsüz Türkiye Sürecini Değerlendirdi

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Bingöl'de düzenlediği basın toplantısında, Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yapıcıoğlu, "Biz, üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirme gayretimizi eksiltmeden devam ettireceğiz. İnşallah süreç ilerledikçe, yeri geldikçe bizim bu sürece ya da sulhe ve kardeşliğe katkımız gittikçe daha da artacaktır," dedi.

Esnaf Ziyaretleri ve Vatandaş Buluşmaları

Partisinin programları çerçevesinde Bingöl'e gelen Yapıcıoğlu, esnafları ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Çeltiksuyu köyünde yaptığı konuşmada, yerel halkın sorun, öneri ve şikayetlerini dinlemek amacıyla bulunduklarını vurguladı.

Halkın kendilerine olan desteği için teşekkür eden Yapıcıoğlu, "Ellerimizden geldiğince vatandaşlarımızın hizmetinde olmaya devam edeceğiz," ifadesini kullandı.

Gazze'deki İnsanlık Dramı

Yapıcıoğlu, Gazze’de yaşanan duruma da değinerek, "Yaklaşık 20 aydır Gazze'de çok ciddi bir katliam yaşanıyor. İnsanı insanlığından utandıracak manzaralarla karşı karşıyayız," dedi. Açlıktan ve yetersiz sağlık hizmetlerinden dolayı zor durumda kalan çocuklardan bahsetti.

Yapıcıoğlu, "Dünyanın gözü önünde yaşanan bu zulüm, adaletin ve insanlığın katledildiği bir tablodur. Katledilen sadece Gazzeli çocuklar değil, insanlıktır," şeklinde konuştu.

Olumsuz dünyanın her zaman doğruya tanıklık etmediğine dikkat çeken Yapıcıoğlu, "Ne kadar insani değer varsa bunların hepsi ayaklar altına alındı. Ancak zulüm sonsuza kadar devam edemez. İnsanlık ve iyilik bir gün mutlaka kazanacak," diyerek sözlerini sonlandırdı.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, bazı programları dolayısıyla geldiği Bingöl'de merkeze...

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, bazı programları dolayısıyla geldiği Bingöl'de merkeze bağlı Çeltiksuyu köyünü ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, bazı programları dolayısıyla geldiği Bingöl'de merkeze...

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, bazı programları dolayısıyla geldiği Bingöl'de merkeze bağlı Çeltiksuyu köyünü ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü.

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