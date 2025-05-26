HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Erzurum'da Terörsüz Türkiye vurgusu yaptı

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Erzurum'da gerçekleştirdiği konuşmada, Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yapıcıoğlu, "Şiddetten, terörden herkes zarar gördü, zarar görmeyen kalmadı. Bunun sona ermesi de herkesin faydasınadır." dedi.

Erzurum ziyaretinde bazı programlara katılan Yapıcıoğlu, partilileriyle buluştu, esnafı ziyaret etti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Ayrıca, Uzundere ilçesinde meydana gelen toprak kaymasından dolayı bölge halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Terörsüz Türkiye Sürecine Destek

Yapıcıoğlu, terörsüz bir Türkiye için atılacak her adımın önemli olduğunu vurguladı. "Biz başından beri şiddet ortamının bitmesinin herkesin menfaatine olduğunu söyledik," diyen Yapıcıoğlu, "Bu nedenle biz 'bu yönde atılacak her adım değerlidir ve biz destekleriz' dedik. Bu süreç başarıyla sonuçlanır mı, gerçekten silahlar bırakılır mı, terör ve şiddet biter mi diye vatandaşlar soruyor. Daha önce benzer süreçler yaşandı ama biz inanıyoruz ki bu sefer samimiyet ve irade olursa o sonuca ulaşma çok uzakta değildir." ifadelerini kullandı.

Kardeşlik ve Ortak İnanç Vurgusu

Bölgedeki kardeşlik vurgusuna da değinen Yapıcıoğlu, "Bin yıllık bir kardeşliğimiz var, bu kardeşliğin zemininin ne olduğunu unutmamalıyız. Bizi birbirimize bağlayan ve bir arada tutan şey ortak inancımızdır" dedi.

Nüfus Artışı ve Ekonomik Tedbirler

Yapıcıoğlu, Türkiye'deki nüfus artış hızının Avrupa Birliği ortalamasının gerisine düştüğünü belirterek, hükümetin bu konuda alması gereken önlemler olduğunu vurguladı. Yapıcıoğlu, "Hükümetin bu konuda bazı ekonomik teşvik paketleri ile tedbirler alacağına dair elimizde bilgiler var fakat bunlar yetmez. Ekonomik olarak daha rahat durumda olan ailelerin çocuk yapma isteğinin daha az olduğu bilinen bir gerçek." şeklinde konuştu.

Gazze'deki Duruma Dikkat Çekti

Yapıcıoğlu, İsrail'in Gazze'deki eylemlerine de değinerek, "Siyonistler, Birleşmiş Milletlerin yardım görevlilerini bile bölgeye sokmazken, Gazze'nin boşaltılması için sinsi planlar yapıyorlar. Buna karşı dünyanın net bir şekilde tepki göstermesi lazım." dedi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu (sol 3), Erzurum'da parti binasında gazetecilerle bir araya gelerek düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu (sol 3), Erzurum'da parti binasında gazetecilerle bir araya gelerek düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.