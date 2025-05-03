DOLAR
38,54 -0,02%
EURO
43,62 0,13%
ALTIN
4.016,84 0%
BITCOIN
3.704.933,81 0,92%

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: 'Fiile, eyleme geçme zamanı'

Zekeriya Yapıcıoğlu, Adana'da Gazze ile ilgili acil eylem çağrısında bulundu ve 'bıçak kemiğe dayandı' dedi.

Yayın Tarihi: 03.05.2025 20:10
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 20:19
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: 'Fiile, eyleme geçme zamanı'

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Adana'da düzenlediği basın toplantısında Gazze ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yapıcıoğlu, "(Gazze) Bıçak kemiğe dayandı, söylenecek sözler tükendi. Fiile, eyleme geçme zamanıdır." ifadelerini kullandı.

Yapıcıoğlu, kentteki gezisi kapsamında Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi'ndeki Mısır Çarşısı esnafını ziyaret ettikten sonra Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde düzenlenen "Büyük Kudüs Yürüyüşü"ne katıldı. Etkinlikte, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla 5 Ocak Meydanı'nda toplanan kalabalık, İsrail ve ABD aleyhine slogan attı ve pankartlarla İnönü Parkı

Burada konuşan Yapıcıoğlu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını sürdürdüğünü hatırlatarak, "Gazzeliler ölümle burun buruna yaşamaya devam ediyorlar. Mart ayı başından bu yana kapılar kapalı. En temel insani ihtiyaçların, gıda, su ve ilaç gibi malzemelerin içeri girmesine izin verilmiyor." dedi.

Yapıcıoğlu, Gazze'de yaşanan zulmün ve soykırımın bir an önce son bulmasını diledi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu (sağda), kentteki programları kapsamında merkez Seyhan...

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu (sağda), kentteki programları kapsamında merkez Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi'ndeki Mısır Çarşısı esnafını ziyaret etti.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu (sağda), kentteki programları kapsamında merkez Seyhan...

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu (sağda), kentteki programları kapsamında merkez Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi'ndeki Mısır Çarşısı esnafını ziyaret etti.

İLGİLİ HABERLER

Bucak'ta Ücretsiz Tıraş Hizmeti ile Evde Destek Programı Başlatıldı

SGK'dan Evlenecek Kızlara 12 Aylık Maaş Desteği

Antalya'da Ekmek Fiyatları Düşüşe Geçti: 6 TL'ye İndi

Bolu'da Su Faturalarına Yüzde 50 Fark Desteği: Lüks Konutlar Daha Fazla Ödeyecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cevdet Yılmaz, Sırrı Süreyya Önder İçin Taziye Ziyareti Gerçekleştirdi
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST KKTC Ödül Töreni'nde SİHA Teknolojisinde Hedefleri Açıkladı
3
Bursa'da İznik Gölü Kıyısında Patlamamış Top Mermisi İmha Edildi
4
Bakü'de Türk Dünyasının KKTC'ye Desteği Ele Alındı
5
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: 'Fiile, eyleme geçme zamanı'
6
Nevşehir'de Seyir Halindeki Minibüste Yangın Çıktı, Yangın Kısa Sürede Söndürüldü
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST KKTC'de Geleceğin Teknolojilerine Vurgu Yaptı

SGK'dan Evlenecek Kızlara 12 Aylık Maaş Desteği

Bolu'da Su Faturalarına Yüzde 50 Fark Desteği: Lüks Konutlar Daha Fazla Ödeyecek

Bucak'ta Ücretsiz Tıraş Hizmeti ile Evde Destek Programı Başlatıldı

Eskişehir'de Ücretsiz Ulaşım Dönemi Başlıyor!

Niğde'den Eğitim Çalışanlarına 90.000 TL'lik Promosyon Müjdesi!

İzmir Gençlik Fabrikası: Lise Mezunları İçin Ücretsiz Eğitim Fırsatı!

TOKİ'den 35 İl İçin Konut Müjdesi: 50.000 TL ile Başlayın

SGK'dan Emeklilere Çifte Zam Müjdesi!

Sağlık Bakanlığı 19.000 Personel Alacak: Müjdeyi Bakan Memişoğlu Verdi

Meteoroloji 16 İle Sarı Alarm Verdi: Kuvvetli Yağış, Fırtına ve Toz Taşınımı Uyarısı

Ankara'da Çiftçilere Tarihi Hibe Desteği!

Antalya'da Ekmek Fiyatları Düşüşe Geçti: 6 TL'ye İndi