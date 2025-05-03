HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: 'Fiile, eyleme geçme zamanı'

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Adana'da düzenlediği basın toplantısında Gazze ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yapıcıoğlu, "(Gazze) Bıçak kemiğe dayandı, söylenecek sözler tükendi. Fiile, eyleme geçme zamanıdır." ifadelerini kullandı.

Yapıcıoğlu, kentteki gezisi kapsamında Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi'ndeki Mısır Çarşısı esnafını ziyaret ettikten sonra Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde düzenlenen "Büyük Kudüs Yürüyüşü"ne katıldı. Etkinlikte, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla 5 Ocak Meydanı'nda toplanan kalabalık, İsrail ve ABD aleyhine slogan attı ve pankartlarla İnönü Parkı Burada konuşan Yapıcıoğlu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını sürdürdüğünü hatırlatarak, "Gazzeliler ölümle burun buruna yaşamaya devam ediyorlar. Mart ayı başından bu yana kapılar kapalı. En temel insani ihtiyaçların, gıda, su ve ilaç gibi malzemelerin içeri girmesine izin verilmiyor." dedi. Yapıcıoğlu, Gazze'de yaşanan zulmün ve soykırımın bir an önce son bulmasını diledi. HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu (sağda), kentteki programları kapsamında merkez Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi'ndeki Mısır Çarşısı esnafını ziyaret etti. HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu (sağda), kentteki programları kapsamında merkez Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi'ndeki Mısır Çarşısı esnafını ziyaret etti.