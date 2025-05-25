HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan Terörsüz Türkiye Vurgusu

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Erzincan'da yaptığı açıklamalarda Terörsüz Türkiye sürecine yönelik umut verici mesajlar verdi. "Terör bitecek, şiddet bitecek, yeni bir Türkiye’ye hep birlikte uyanmış olacağız" diyen Yapıcıoğlu, partisi için önemli açıklamalar yaptı.

Erzincan'daki partisinin il binasında teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen Yapıcıoğlu, daha sonra Feyzipaşa Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu. Bir çay ocağında vatandaşlarla sohbet eden Yapıcıoğlu, siyaset sahnesine çıktıkları günden beri sorunların diyalog ve siyaset yoluyla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Yapıcıoğlu, şiddet ve terörün sadece kürt vatandaşlarımız başta olmak üzere, tüm topluma zarar verdiğini ifade etti. "Silah ve şiddetten tüm memleket zarar görür. Bu yüzden, akan kanın durması için atılacak her adım değerlidir" dedi.

Yapıcıoğlu, silahların en kısa sürede bırakılması gerektiğini ve verilen sözlerin yerine getirilmesi gerektiğini dile getirdi. "Şiddetin bitmesi, silahların tam olarak bırakılması, verilen sözlerin yerine getirilmesinden sonra siyaset alanının genişleyeceği muhakkaktır" şeklinde konuştu. Meclis'te tüm siyasi partilerin birlikte oturup konuşması gerektiğini vurguladı.

Terörsüz bir Türkiye'nin kuruluşunun başarıyla sonuçlanacağının altını çizen Yapıcıoğlu, "Cumhuriyet'in 2. yüzyılında çok daha güçlü bir birliktelik sağlarsak, hem küresel güçlerin kurmaya çalıştıkları tahkimden kurtuluruz hem de mazlumların kurtuluş ümidi haline geliriz" dedi. Kendi değerlerine sahip çıkılması gerektiğini vurgulayarak, tarih sahnesinde onurlu bir millet olarak yer almak için birlikte hareket etmenin önemine dikkat çekti.

Bazı programları dolayısıyla Erzincan'a gelen HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Feyzipaşa Caddesi'nde esnaf ziyaretlerinde bulunup vatandaşlarla sohbet etti.

Bazı programları dolayısıyla Erzincan'a gelen HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Feyzipaşa Caddesi'nde esnaf ziyaretlerinde bulunup vatandaşlarla sohbet etti.