HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu Batman Valiliğini Ziyaret Etti

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Batman Valiliği'ne gerçekleştirdiği ziyarette önemli temaslarda bulundu. Yapıcıoğlu, kentteki ziyaretleri çerçevesinde Valilik makamında Vali Ekrem Canalp ile bir araya geldi.

Vali Canalp ile Bilgi Alışverişi

Yapıcıoğlu'na, HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı ve İl Başkanı Davut Şahin de eşlik etti. Ziyarette Vali Canalp, Yapıcıoğlu'na Batman'daki çalışmalara ilişkin detaylı bilgi verdi. Bu önemli görüşme, bölgedeki siyasi diyalog ve işbirliği açısından dikkate değer bir adım olarak değerlendiriliyor.

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu (sol 3), Batman Valisi Ekrem Canalp'a (sağ 3) ziyarette bulundu.

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu (sol 3), Batman Valisi Ekrem Canalp'a (sağ 3) ziyarette bulundu.