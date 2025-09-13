HÜDA PAR İstanbul'da 'Toplumsal Mutabakat Arayışı ve Yeni Anayasa' Çalıştayı Düzenledi

HÜDA PAR İnsan Hakları ve Hukuk İşleri Başkanlığınca İstanbul'da düzenlenen "Toplumsal Mutabakat Arayışı ve Yeni Anayasa" konulu çalıştay, bir otelde gerçekleştirilen açılışla başladı.

Açılış Konuşması: Zekeriya Yapıcıoğlu

Açılışta konuşan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, milletin ve memleketin en önemli ihtiyaçlarından biri olarak yeni anayasayı konuşmak ve tartışmak üzere bir araya geldiklerini söyledi. Yapıcıoğlu, 43 yıldır yürürlükte olan darbe anayasasından geniş kesimlerin şikayetçi olduğunu, darbecilerin yargılandığını ve mahkum olduğunu ancak bununla birlikte söz konusu anayasanın hala yürürlükte kaldığını vurguladı.

Türkiye'nin anayasa tarihine bakıldığında 1921 Anayasası hariç diğer tüm anayasaların olağanüstü dönemlerde veya darbecilerce hazırlanmış olduğuna dikkat çeken Yapıcıoğlu, bugüne kadar halkın inancı ve değerleriyle barışık bir anayasanın tam anlamıyla oluşturulamadığını ifade etti.

Yapıcıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün geldiğimiz noktada ülkemizin hem yönetim sisteminde hem de toplumsal hayatında ortaya çıkan ihtiyaçlar, özgürlükçü, katılımcı, insan onurunu esas alan, evrensel hukuk normlarıyla ve milletimizin inancıyla uyumlu bir anayasanın yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Dolayısıyla bugün ihtiyacımız olan şey sadece adı değil, gerçekten yeni olan bir anayasadır. Bugün ihtiyacımız olan şey iskeletiyle, ruhuyla, sözüyle, üslubuyla da tamamen yeni ve yerli bir anayasadır.

"Bu anayasa özgürlükçü olmalı, halkın inancı ve değerleriyle uyumlu olmalı, tek tipçi ve dayatmacı öğelerden bütünüyle arındırılmış olmalı. Hiçbir ideolojiyi dayatmamalı. Tek ideolojisi olacaksa eğer adalet olmalı, adaleti yüceltmeli, hukukun üstünlüğünü sağlamalı. Devleti değil, milleti öncelemeli ve merkeze almalı. Gelecek nesillerin iradesine ipotek koymayan bir anayasa olmalı. Böyle bir anayasayı yapmak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hem yetkisi dahilindedir hem de daha fazla taşıyamayacağı tarihsel bir sorumluluktur."

Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Değerlendirmesi

Eski TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, anayasa tartışmalarının Türkiye'yi hukukun üstünlüğü ve özgürlükler bakımından daha ileriye taşıyacağı görüşünü paylaştı. Şentop, geçmiş dönemde yapılan anayasa çalışmaları ve siyasi-kamu geleneklerinin önemine değinerek, esas sorunun kurallardan öte hukuk kültürü ve hukukun üstünlüğü ile ilgili olduğunu, yeni kuralların sorunları tek başına çözmeyeceğini ama yeni anayasa tartışmasının yine de değerli bir adım olduğunu belirtti.

Program ve Oturumlar: Yol Haritası ve Beklentiler

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, HÜDA PAR İnsan Hakları ve Hukuk İşleri Başkanı İshak Sağlam, Peygamber Sevdalıları Vakfı Onursal Başkanı Mehmet Göktaş ve Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (Özgür-Der) Genel Başkanı Rıdvan Kaya birer selamlama konuşması yaptı.

Çalıştay, yeni anayasa çalışmalarında izlenecek yol haritası, dikkat edilmesi gereken hususlar ve toplumun beklentilerine ilişkin değerlendirmelerin yapılacağı üç oturum halinde düzenlendi.

İlk panelin moderatörlüğünü Dr. Hüseyin Sudan üstlendi. Bu oturumda Prof. Dr. Abdurrahman Eren "Türkiye'nin Anayasa Yapım Deneyimi Işığında Yeni Anayasa Yapımında Yetki ve Yöntem Sorunu", Prof. Dr. Emir Kaya "Devlet Nedir? Ne İçindir?" ve avukat Ahmet Sait Öner "Nasıl Bir Anayasa? Manifesto Temsil Özgünlük" başlıklı sunumlarını paylaştı.

İkinci oturumun moderatörlüğünü Muharrem Coşkun yürüttü. Bu bölümde Prof. Dr. Saadet Köse "Aile ve Fıtratın Korunması", avukat Kaya Kartal "Etnik Kimlikler ve Anayasal Düzen: İlkeler ve Yaklaşımlar", Hamza Türkmen "İdeoloji Dayatmayan Kuşatıcı Bir Anayasa Mümkün mü?" ve Prof. Dr. Abdulmuttalib Arpa "İnanç Temelli İktisadi Faaliyet Hakkı" başlıklı konuşmalar yaptı.

Üçüncü oturumun moderatörlüğünü avukat İlhami Sayan üstlendi. Bu oturumda Prof. Dr. Yasin Aktay "Kültürel Haklar ve Kültürel Hakların Korunması", Doç. Dr. Halil İbrahim Çelik "Eğitimin Yeniden Yapılandırılması: Süreklilik, Değişim, İhtiyaç ve Beklentiler" ve Dr. Adnan Akalın "Kişisel Veriler ve Mahremiyetin Korunması" başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.

Çalıştay, oturumların ardından hazırlanacak sonuç bildirgesinin okunmasıyla sona erecek.

