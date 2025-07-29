Hüdai Kaplıcaları, Gurbetçilerin Yaz Tatilinde Tercihi Oluyor

Hüdai Kaplıcaları, Gurbetçilerin Dinlenme Yeri Oluyor

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bulunan Hüdai Kaplıcaları, özellikle yaz aylarında memleketlerine gelen gurbetçiler için önemli bir dinlenme alanı haline geliyor. Buradaki kaplıcalar, sıcak yaz günlerinde bile misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Gurbetçiler Şifayı Termal Suda Arıyor

Sandıklı Belediyesi Termal Otel Genel Müdürü Kadir Ayan, çamur banyolarının hem yaz hem de kış mevsiminde misafirlere hizmet verdiğini vurguladı. Türkiye’nin farklı şehirlerinden ve özellikle Avrupa ülkelerinden gelen gurbetçiler, bu termal su ve çamur banyolarından şifa bulmak için Hüdai Kaplıcaları’nı sıkça ziyaret ediyor.

Ayan, “Çamur banyolarına genellikle romatizma, eklem ve kas ağrıları çekenler geliyor. Burada şifa bulan çok sayıda misafirimiz var. Misafirlerimiz otelimizin sunduğu farklı sağlık hizmetlerinden de yararlanıyor,” dedi.

Her Mevsim Yoğun İlgi

SPA Müdürü Raziye Kocaman, çamur banyolarının tedavi amacıyla yoğun ilgi gördüğünü belirtti. “Zengin mineralli toprağın termal suyla mayalanması sonucu oluşan çamur, çeşitli rahatsızlıklara iyi gelmektedir. Buraya her mevsim ilgi yoğun. Sadece yaşlılar değil, gençler de çamur banyosunu tercih ediyor,” şeklinde konuştu.

Gurbetçilerin Deneyimleri

Hollanda’da yaşayan Emrah Bayındır, her yaz Türkiye’ye gelip çamur banyolarına belirli aralıklarla girdiğini ifade ederek, “Sağlık ve şifa için buradayım. Burada iliğim kemiğim dinleniyor. Tüm kaslarım yumuşuyor, kendimi daha rahat hissediyorum,” dedi.

Bir başka gurbetçi Mehmet Koçak ise, “Her yıl burada bacak ve dizlerimdeki rahatsızlık için çamur banyosuna giriyorum. Çamurun içerisindeyken sıcaklık rahatsız etmiyor; kaslarımın rahatlamasıyla kendimi dinç hissediyorum,” ifadelerini kullandı.

Yaz aylarında memleketlerine gelen gurbetçiler, tatillerini Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Hüdai Kaplıcaları'nda geçiriyor. Hüdai Kaplıcaları'na gelen gurbetçiler, yaz günlerinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak havaya rağmen, çamur banyosu yapıp termal suya giriyor.

Yaz aylarında memleketlerine gelen gurbetçiler, tatillerini Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Hüdai Kaplıcaları'nda geçiriyor. Hüdai Kaplıcaları'na gelen gurbetçiler, yaz günlerinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak havaya rağmen, çamur banyosu yapıp termal suya giriyor.