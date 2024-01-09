Hudut Kartalları görev başında: Sınırdan kaçak yollarla geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı

Türkiye'den Suriye'ye kaçak geçiş yapmaya çalışan 5 kişi, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yakalandı. Yakalananlardan birinin PKK mensubu olduğu belirtildi.

Hudut kartalları, Türkiye'den Suriye'ye kaçak geçiş yapmaya çalışan 5 kişiyi durdurdu. Bakanlık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda devam ediyor. Yakalananlardan birinin PKK/KCK/YPG terör örgütüne üye olduğu tespit edildi" ifadelerini kullandı.



