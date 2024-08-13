Hukuk Sınavlarına Başvurular Başladı

2024 Hukuk Sınavları için Başvurular Açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), her yıl düzenlenen Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı için başvuruların başladığını duyurdu. 29 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilecek 2024-Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2024-HMGS) ve 2024-İdari Yargı Ön Sınavı (2024-İYÖS) için başvurular, bugünden itibaren kabul edilmeye başlandı.

Başvuru Süreci ve Detaylar

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamaya göre, adaylar başvurularını 21 Ağustos 2024 tarihine kadar gerçekleştirebilecekler. Başvurular, ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulaması vasıtasıyla yapılabilir.

Adayların, başvuru süreçlerinde dikkatli olmaları ve gerekli belgeleri eksiksiz bir şekilde hazırlamaları gerektiği vurgulandı. Bu aşamada karşılaşılabilecek sorunlar için ÖSYM’nin destek kanallarının kullanılması önerilmektedir.