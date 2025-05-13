Hükümlülerin İstihdamına Yönelik Protokol İmzalandı

Adalet ve Çalışma Bakanlıkları Hükümlü İstihdamı İçin Protokol İmzaladı

Adalet Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında, Hükümlü ve Yükümlülerin İstihdamına Yönelik İşbirliği Protokolü imzalandı. Protokol, hükümlülerin tahliyeleri sonrası topluma uyumlarını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

İmzalar, Ankara Hakimevi'nde atıldı ve törene Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan katıldı. Bakan Tunç, protokolün istihdam süreçlerine destek vereceğini ve bireyleri topluma yeniden kazandıracağını ifade etti.

Ceza Adaleti ve Yeniden Kazandırma Çabaları

Adalet Bakanı Tunç, konuşmasında ceza adaletinin yalnızca cezalandırma değil, aynı zamanda bireyleri topluma kazandırma işlevine de dikkat çekti. Tunç, "Ceza infaz sistemi, hükümlülerin hayata hazırlanması ve sorumluluk bilinci kazanmasıyla başarıya ulaşır." dedi.

Bakan, hükümlülerin tahliyelerine bir ay kala İŞKUR iş ve meslek danışmanlarıyla görüşebileceğini belirtirken, iş arama becerileri ve mülakat hazırlıkları konularında seminerlerin düzenleneceğini açıkladı.

Psikososyal Destek ve Bağımlılıkla Mücadele

Hükümlü ve tutuklulara yönelik psikososyal desteklerin önemine vurgu yapan Tunç, toplamda 1 milyon 280 bin görüşme yapıldığını açıkladı. Ayrıca bağımlılıkla mücadele kapsamında, cezaevlerinde önemli çalışmaların yürütüldüğünü belirtti.

Eski Hükümlülere Hibe Desteği ve Yeni Fırsatlar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, eski hükümlülerin iş sahibi olmalarına destek sağlamak amacıyla hibe desteklerinin artırıldığını bildirdi. Protokolde, iş gücü uyum programları ve mesleki eğitim kurslarının da önemli bir rol oynadığına dikkat çekildi.

Bakan Işıkhan, "Bu kapsamda, 2014'ten bu yana 2 bin 969 eski hükümlü vatandaşa hibe desteği sağladık. Amacımız, bu gruptaki bireylerin istihdam edilebilirliklerini artırmak." dedi.

İki bakan, protokolü imzalamalarının ardından, bu işbirliğinin toplum üzerinde olumlu etkiler yaratacağını açıkladı. Protokol, hükümlülerin sosyal yaşama katılımını artırarak, toplumsal barışı destekleme hedefi güdüyor.

Adalet Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında Hükümlü ve Yükümlülerin İstihdamına Yönelik İşbirliği Protokolü imzalandı. Ankara Hakimevi'nde düzenlenen protokolün imza törenine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yanı sıra her iki bakanlığın bürokratları katıldı.

Adalet Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında Hükümlü ve Yükümlülerin İstihdamına Yönelik İşbirliği Protokolü imzalandı. Ankara Hakimevi'nde düzenlenen protokolün imza törenine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yanı sıra her iki bakanlığın bürokratları katıldı.