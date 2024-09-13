Hulusi Akar'dan CHP Lideri Özgür Özel'e Tazminat Davası

Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 100 bin liralık tazminat davası açtı.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 16:03
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 16:03
Hulusi Akar'dan CHP Lideri Özgür Özel'e Tazminat Davası

Hulusi Akar'dan Tazminat Davası

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'e karşı 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Davanın gerekçesi olarak, Akar'ın kişilik haklarına yapılan saldırıda bulunulduğu öne sürüldü.

Davanın Açılması ve Gerekçesi

Akar'ın avukatı Samet Can Olgaç tarafından Ankara’daki nöbetçi asliye hukuk mahkemesinde açılan davanın dilekçesinde, Akar'ın bir programda eğitimle ilgili görüşlerini paylaştığı ve bu konuşmanın bazı kesimlerce çarpıtıldığı ifade edildi. Dilekçeye göre, Özel'in 11 Eylül tarihinde Akar'ın konuşmasına yönelik söyledikleri, hakaret içermekte ve eleştiri sınırlarını aşmaktadır.

Talep Edilen Tazminat Miktarı

Dilekçede, Özgür Özel’in Akar'a yönelik eleştirilerinin ağır hakaret ve iftira niteliğinde olduğu belirtilerek, bunun karşılığında 100 bin lira manevi tazminat ödemesi gerektiği vurgulandı.

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Hulusi Akar'dan CHP Lideri Özgür Özel'e Tazminat Davası

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