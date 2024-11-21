Hulusi Akar: İsrail, Türkiye için Büyük Bir Tehdit

TBMM Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar'dan Çarpıcı Açıklamalar
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Anadolu Yayıncılar Federasyonu'nun düzenlediği "Anadolu Sohbetleri" etkinliğinde önemli değerlendirmelerde bulundu. Akar, toplantıda medya temsilcileriyle bir araya gelerek soruları yanıtladı ve gündemdeki konulara dair görüşlerini paylaştı.
İsrail'in Gazze Saldırıları ve İnsan Kaybı
Akar, özellikle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkat çekti ve “7 Ekim 2023'ten beri 17 bin 210 çocuk, 11 bin 742 kadın hayatını kaybetti. Toplamda 43 bin 985 insan yaşamını yitirdi.” dedi. Olayların devam ettiğini belirten Akar, yalnızca son 24 saatte 13 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.
Akar, Batı Şeria'da da şu an için hiçbir olay olmamasına rağmen 784 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade ederek, bu durumu “tam bir etnik temizlik, tam bir soykırım” olarak nitelendirdi.
Uluslararası Tepkiler ve Medya Saldırıları
Akar, 180 basın mensubu ile 496 sağlık personelinin hayatını kaybettiğini belirterek, “Dünyanın herhangi bir yerinde bir kişi hayatını kaybetse, ne kadar tepki gösteriliyor? Fakat burada göz göre göre 180 kişi öldürülüyor.” ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin Güvenlik Stratejisi
Akar, İkinci Dünya Savaşı Sınır ötesi operasyonların devam ettiğini vurgulayan Akar, “2013’te başlayan çözüm süreci yanlış anlaşıldı ve bu durum katliamlara neden oldu.” dedi. Akar, Fırat Kalkanı Operasyonu kapsamında 4 bin DEAŞ'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini de açıkladı. Akar, Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde yaşanan olaylara ilişkin, konunun Yüksek Disiplin Kurulu tarafından değerlendirileceğini söyledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin “umut hakkı” açıklamalarına ilişkin Akar, bu konunun hukuki bir mesele olduğunu belirtti. “Bizim hedefimiz teröristlerle mücadelemizi sürdürmek.” ifadelerini kullandı. Son olarak Akar, F-16 ve Eurofighter teminine ilişkin taleplerimizin devam ettiğini vurgulayarak, Türkiye’nin çaresiz olmadığını açıkladı. Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Anadolu Yayıncılar Federasyonunun "Anadolu Sohbetleri" etkinliğinde medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi, soruları yanıtladı. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Anadolu Yayıncılar Federasyonunun "Anadolu Sohbetleri" etkinliğinde medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi, soruları yanıtladı.
Suriye ve Terörle Mücadele
Hukuk ve Disiplin Süreci
Devlet Bahçeli'nin Açıklamaları
Sınır ötesi operasyonların devam ettiğini vurgulayan Akar, “2013’te başlayan çözüm süreci yanlış anlaşıldı ve bu durum katliamlara neden oldu.” dedi. Akar, Fırat Kalkanı Operasyonu kapsamında 4 bin DEAŞ'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini de açıkladı.
Akar, Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde yaşanan olaylara ilişkin, konunun Yüksek Disiplin Kurulu tarafından değerlendirileceğini söyledi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin “umut hakkı” açıklamalarına ilişkin Akar, bu konunun hukuki bir mesele olduğunu belirtti. “Bizim hedefimiz teröristlerle mücadelemizi sürdürmek.” ifadelerini kullandı.
Son olarak Akar, F-16 ve Eurofighter teminine ilişkin taleplerimizin devam ettiğini vurgulayarak, Türkiye’nin çaresiz olmadığını açıkladı.
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Anadolu Yayıncılar Federasyonunun "Anadolu Sohbetleri" etkinliğinde medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi, soruları yanıtladı.
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Anadolu Yayıncılar Federasyonunun "Anadolu Sohbetleri" etkinliğinde medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi, soruları yanıtladı.