Hulusi Akar: İsrail, Türkiye için Büyük Bir Tehdit

TBMM Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar'dan Çarpıcı Açıklamalar

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Anadolu Yayıncılar Federasyonu'nun düzenlediği "Anadolu Sohbetleri" etkinliğinde önemli değerlendirmelerde bulundu. Akar, toplantıda medya temsilcileriyle bir araya gelerek soruları yanıtladı ve gündemdeki konulara dair görüşlerini paylaştı.

İsrail'in Gazze Saldırıları ve İnsan Kaybı

Akar, özellikle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkat çekti ve “7 Ekim 2023'ten beri 17 bin 210 çocuk, 11 bin 742 kadın hayatını kaybetti. Toplamda 43 bin 985 insan yaşamını yitirdi.” dedi. Olayların devam ettiğini belirten Akar, yalnızca son 24 saatte 13 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Akar, Batı Şeria'da da şu an için hiçbir olay olmamasına rağmen 784 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade ederek, bu durumu “tam bir etnik temizlik, tam bir soykırım” olarak nitelendirdi.

Uluslararası Tepkiler ve Medya Saldırıları

Akar, 180 basın mensubu ile 496 sağlık personelinin hayatını kaybettiğini belirterek, “Dünyanın herhangi bir yerinde bir kişi hayatını kaybetse, ne kadar tepki gösteriliyor? Fakat burada göz göre göre 180 kişi öldürülüyor.” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Güvenlik Stratejisi