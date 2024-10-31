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Hulusi Akar: Terörle Mücadele Kesintisiz Devam Edecek

Hulusi Akar, Balıkesir'deki konuşmasında terörle mücadelenin süreceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 15:30
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 15:45
Hulusi Akar: Terörle Mücadele Kesintisiz Devam Edecek

Hulusi Akar Balıkesir'de Önemli Açıklamalar Yaptı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Balıkesir'de yaptığı açıklamalarda, terörle mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilene kadar devam edeceğini belirtti.

Akar, "Bunların arkasında kim olursa olsun, ne olursa olsun, bu konuda biz 'ölürsek şehit, kalırsak gazi' anlayışıyla mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz," dedi.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Ziyareti

Akar, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Boz’u makamında ziyaret ettikten sonra, Denizcilik Fakültesi’nde incelemelerde bulundu. Ayrıca, üniversitedeki Fahri Doktora Töreni ve 'Ülkemizin Savunma ve Güvenlik Meselelerine Bir Bakış' konulu konferansa katıldı.

Türkiye’nin Güçlü Konumu

Akar, Türkiye'nin uluslararası alanda önemli bir güç haline geldiğini vurgulayarak, "Şu anda 3 kıtada etkiniz. Avrupa, Asya ve Afrika'da birçok faaliyetimiz var," şeklinde konuştu.

Ayrıca, Suriye'nin kuzeyinde yapılan müdahalelerin zamanında gerçekleşmesinin Türkiye için hayati öneme sahip olduğunu ifade etti. Akar, "Şu an orada her türlü normalleşme çalışmaları devam ediyor. Toplam 1,5 milyona yakın insan evine dönüyor," dedi.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Akar, "Bizim mücadelemiz sadece ve sadece teröristlere karşı. Türkler, Kürtler, Araplar kim varsa bunlar kardeştir. Biz tek milletiz," diyerek Türkiye’nin iç birliğine dikkat çekti.

Savunma Sanayisine Dikkat

Akar, savunma sanayisinin Türkiye için önemine değinerek, "Bunlar ne yaparlarsa yapsınlar, bunların hepsi beyhude gayretler. Artık kervan yola çıktı," ifadelerini kullandı.

Program, soru-cevap bölümünün ardından Akar’a Rektör Boz tarafından Fahri Doktora Beratı’nın takdim edilmesiyle sona erdi. Törene Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ve birçok akademik personel katılım gösterdi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Balıkesir'de...

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Balıkesir'de Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesini ziyaret etti. Akar, üniversitenin Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda düzenlenen Fahri Doktora Töreni ve "Ülkemizin Savunma ve Güvenlik Meselelerine Bir Bakış" adlı konferans programına katılarak konuşma yaptı.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Balıkesir'de...

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Balıkesir'de Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesini ziyaret etti. Akar, üniversitenin Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda düzenlenen Fahri Doktora Töreni ve "Ülkemizin Savunma ve Güvenlik Meselelerine Bir Bakış" adlı konferans programına katılarak konuşma yaptı.

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