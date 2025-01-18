Humus'ta Baas Rejiminin Devrilişi Coşkuyla Kutlandı

Suriye'nin Humus ilinde, Baas rejiminin devrilmesi binlerce kişi tarafından coşkuyla kutlandı.

Yayın Tarihi: 18.01.2025 22:23
Güncelleme Tarihi: 18.01.2025 22:23
Humus'ta Baas Rejiminin Devrilişi Coşkuyla Kutlandı

Humus'ta Baas Rejiminin Devrilmesi Coşkuyla Kutlandı

Suriye'nin Humus ilinde, Baas rejiminin devrilmesinin ardından düzenlenen etkinlikte binlerce kişi bir araya geldi. Yerel sivil toplum kuruluşları tarafından organize edilen kutlama, 8 Aralık'ta gerçekleşen devrim sonrası şehrin önemli merkezlerinden biri olan Saat Meydanı'nda toplandı.

Kent merkezi ve çevresinde toplanan kalabalık, yerel ses sanatçılarının performansları eşliğinde doyasıya eğlendi. Kutlamalara katılan Hiba Sabbuh, AA muhabirine verdiği demeçte, "Bugün Saat Meydanı'nda toplandık. Bu meydan, Suriye devriminin sembollerinden biridir. Bu kutlamalar asla durmayacak. Allah bizi bu zaferle onurlandırdı." şeklinde konuştu.

Sabbuh, halkın birlik içinde olduğunu ve suçluların cezalandırılmasını talep etti. Ayrıca, Humus'a 7 yılın ardından dönen Bedevi Mugarbil de, "Sanki Humus'a ilk kez geliyorum. Kutlama için hep beraber buraya geldik." ifadelerini kullandı. Mugarbil, Humus'ta arkadaşlarıyla ve akrabalarıyla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Etkinlikte hazır bulunan Samer Masri ise, "Bu duygudan daha güzel bir şey yok. Bugün gördüğümüz bu marşlar zafer marşlarıdır." diyerek kutlamaların anlamına vurgu yaptı.

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