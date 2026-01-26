PSMA PET-BT ile Prostat Kanserinde Milimetrik Tespit ve Güvenilir Görüntüleme

Doç. Dr. Erdem Sürücü, PSMA PET-BT'nin prostat kanserinde milimetrik odakları tespit eden, güvenilir ve hasta dostu bir görüntüleme yöntemi olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 14:09
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 14:09
PSMA PET-BT ile Prostat Kanserinde Milimetrik Tespit ve Güvenilir Görüntüleme

PSMA PET-BT ile prostat kanserinde net ve güvenilir görüntüleme

Doç. Dr. Erdem Sürücü, Memorial Sağlık Grubu Medstar Antalya Hastanesi Nükleer Tıp Bölümü'nden yaptığı açıklamada, PSMA PET-BT'nin prostat kanserinde milimetrik düzeydeki odakları dahi tespit edebilen, güvenilir ve hasta dostu bir görüntüleme yöntemi olduğunu belirtti.

Prostat kanserine özel akıllı görüntüleme

Doç. Dr. Erdem Sürücü, PSMA PET-BT'nin prostat kanseri hücrelerini hedef alacak şekilde tasarlanmış özel bir görüntüleme yöntemi olduğuna dikkat çekti.

Prostat kanseri hücrelerinde yoğun bulunan PSMA adlı proteine bağlanan işaretli maddeler sayesinde, kanserli dokular vücutta net biçimde görüntülenir. Bu özellik, yöntemi klasik görüntüleme tekniklerinden ayırır. PSMA PET-BT, milimetrik düzeydeki kanser odaklarını bile tespit edebilme kapasitesine sahiptir. Bu sayede hastalığın yayılımı erken dönede tespit edilebilir, tanıdaki belirsizlikler ortadan kalkar ve tedavi süreci daha doğru planlanır.

Kişiye özel tedavi planlamasında rolü

PSMA PET-BT genellikle prostat kanseri tanısı almış ve PSA değeri yükselen veya tedavi sonrası nüks şüphesi bulunan hastalarda kullanılıyor. Doç. Dr. Sürücü bu yöntemin hangi amaçlarla tercih edildiğini şöyle özetledi:

Yüksek risk grubundaki hastalarda ve orta risk grubundaki hastalarda evreleme ve yeniden evreleme amaçlı, ya da lokal veya sistematik tedavi almış hastalarda tedavi yanıt değerlendirme amaçlı yapılabilir. PSMA PET-BT sayesinde tedavi ve cerrahi planlama en güvenilir şekilde yapılabilir. Cerrahi gerekliliği daha doğru belirler, radyoterapi alanları hassas şekilde planlanmasını sağlar, ilaç ve hormon tedavilerinin etkinliği değerlendirmesinde kullanılır.

Güvenilir, kontrollü ve hasta dostu bir yöntem

Doç. Dr. Sürücü, PSMA PET-BT'nin kullanımının güvenli ve hasta konforunu gözeten bir süreç olduğunu vurguladı.

PSMA PET-BT, bilimsel çalışmalarda etkinliği kanıtlanmış, güvenilir bir görüntüleme yöntemidir. Kullanılan radyoaktif madde düşük dozda olup kısa sürede vücuttan atılır. İşlem ağrısızdır ve hastanede yatış gerektirmez. PSMA PET çekimi genellikle aynı gün içinde tamamlanır. İşlem sonrasında hastalar günlük aktivitelerine rahatlıkla devam edebilir. Özel bir iyileşme süreci gerektirmez.

Bu özellikleriyle PSMA PET-BT, prostat kanseri tanı, evreleme ve tedavi takibinde hekimlere daha kesin veriler sunarak kişiye özel tedavi kararlarını destekliyor.

