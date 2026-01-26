Kazım Karabekir Paşa Karaman'da 78. Yılında Anıldı

Kazım Karabekir Paşa Karaman'da Anıldı
Kazım Karabekir Paşa, ölümünün 78. yılında ismini taşıyan Karaman’ın Kazımkarabekir ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.
Törene Katılanlar
Tören, Kazım Karabekir Paşa Anıtı önünde gerçekleştirildi. Programa Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, Karaman Belediye Savaş Kalaycı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, Kazımkarabekir Kaymakamı Mücahit Zıvlak ile daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.
Anma Programı
Vali Hayrettin Çiçek ve Kazım Karabekir Paşa’nın ailesi anıta çelenk koydu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Anma programı, Kazım Karabekir Paşa Müzesi ve Kültür Merkezi ziyaretinin ardından sona erdi.
