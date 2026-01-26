Kazım Karabekir Paşa Karaman'da 78. Yılında Anıldı

Kazım Karabekir Paşa, ölümünün 78. yılında Karaman Kazımkarabekir ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 14:08
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 14:08
Kazım Karabekir Paşa, ölümünün 78. yılında ismini taşıyan Karaman’ın Kazımkarabekir ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.

Törene Katılanlar

Tören, Kazım Karabekir Paşa Anıtı önünde gerçekleştirildi. Programa Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, Karaman Belediye Savaş Kalaycı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, Kazımkarabekir Kaymakamı Mücahit Zıvlak ile daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Anma Programı

Vali Hayrettin Çiçek ve Kazım Karabekir Paşa’nın ailesi anıta çelenk koydu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Anma programı, Kazım Karabekir Paşa Müzesi ve Kültür Merkezi ziyaretinin ardından sona erdi.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları